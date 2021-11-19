https://ria.ru/20211119/lavrov-1759797277.html

Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции

Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции - РИА Новости, 19.11.2021

Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в начале переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, отметив ее долгое... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:21

2021-11-19T13:21

2021-11-19T16:27

в мире

швеция

сергей лавров

обсе

анн линде (мид швеции)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745662505_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f31b9016027b225c2e16442d278c8ad8.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в начале переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, отметив ее долгое вступительное слово.Министр говорил около двух минут, его шведская коллега — семь. Вступительные слова были с последовательным переводом. "Вы еще не все сказали, что хотели?" — сказал с улыбкой министр после того, как Линде закончила свою речь.

швеция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, швеция, сергей лавров, обсе, анн линде (мид швеции), россия