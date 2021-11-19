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Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции
Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции - РИА Новости, 19.11.2021
Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в начале переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, отметив ее долгое... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:21
2021-11-19T13:21
2021-11-19T16:27
в мире
швеция
сергей лавров
обсе
анн линде (мид швеции)
россия
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в начале переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, отметив ее долгое вступительное слово.Министр говорил около двух минут, его шведская коллега — семь. Вступительные слова были с последовательным переводом. "Вы еще не все сказали, что хотели?" — сказал с улыбкой министр после того, как Линде закончила свою речь.
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в мире, швеция, сергей лавров, обсе, анн линде (мид швеции), россия
13:21 19.11.2021 (обновлено: 16:27 19.11.2021)
Лавров пошутил о вступительной речи главы МИД Швеции
Лавров на встрече с главой МИД Швеции Линде пошутил о длине ее вступительной речи