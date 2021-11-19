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Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный
Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный - РИА Новости, 19.11.2021
Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный
Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе визита на космодром Восточный заявил, что исполнение решений по космодрому взято на особый контроль, сообщает... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:42
2021-11-19T09:42
дмитрий рогозин
роскосмос
союз
ангара (ракета)
космос - риа наука
цэнки
восточный (космодром)
дирекция космодрома "восточный"
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе визита на космодром Восточный заявил, что исполнение решений по космодрому взято на особый контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В пятницу Игорь Краснов с рабочим визитом посетил строящийся космодром Восточный, где провел межведомственное совещание с исполняющим обязанности гендиректора Роскосмоса Максимом Овчинниковым, руководством дирекции космодрома, государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций. На совещании обсуждались проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома."По итогам работы Игорь Краснов дал соответствующие поручения, позволяющие обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве. Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации Роскосмос, а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением", - говорится в сообщении.Генпрокурор заявил, что прокуратурой будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как "сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства".Исполнение выработанных решений взято в Генеральной прокуратуре РФ на особый контроль.Указ о строительстве космодрома Восточный был подписан президентом России в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012 году, а в 2016 году был проведен первый старт этого носителя. В 2019 году на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".Строительство сотрясают скандалы о хищениях средств. О масштабах коррупции на нем в середине ноября 2019 года напомнил Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.В октябре 2020 года был задержан директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, которого вместе с сообщником уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопков был уволен, а Жук - арестован за злоупотребления полномочиями. В июне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости кадровых решений из-за коррупционных "безобразий" на космодроме Восточный.
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дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ангара (ракета), космос - риа наука, цэнки, восточный (космодром), дирекция космодрома "восточный", максим овчинников, игорь краснов, россия
09:42 19.11.2021
 
Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный

Генпрокуратура взяла на особый контроль исполнение решений по космодрому Восточный

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе визита на космодром Восточный заявил, что исполнение решений по космодрому взято на особый контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В пятницу Игорь Краснов с рабочим визитом посетил строящийся космодром Восточный, где провел межведомственное совещание с исполняющим обязанности гендиректора Роскосмоса Максимом Овчинниковым, руководством дирекции космодрома, государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций. На совещании обсуждались проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома.
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"По итогам работы Игорь Краснов дал соответствующие поручения, позволяющие обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве. Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации Роскосмос, а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением", - говорится в сообщении.
Генпрокурор заявил, что прокуратурой будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как "сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства".
Исполнение выработанных решений взято в Генеральной прокуратуре РФ на особый контроль.
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На Восточном завершились испытания робота-охранника
Указ о строительстве космодрома Восточный был подписан президентом России в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012 году, а в 2016 году был проведен первый старт этого носителя. В 2019 году на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".
Строительство сотрясают скандалы о хищениях средств. О масштабах коррупции на нем в середине ноября 2019 года напомнил Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.
В октябре 2020 года был задержан директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, которого вместе с сообщником уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопков был уволен, а Жук - арестован за злоупотребления полномочиями. В июне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости кадровых решений из-за коррупционных "безобразий" на космодроме Восточный.
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29 мая, 13:52Наука
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