https://ria.ru/20211119/kosmodrom-1759745763.html

Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный

Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный - РИА Новости, 19.11.2021

Генпрокуратура взяла на особый контроль строительство космодрома Восточный

Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе визита на космодром Восточный заявил, что исполнение решений по космодрому взято на особый контроль, сообщает... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:42

2021-11-19T09:42

2021-11-19T09:42

дмитрий рогозин

роскосмос

союз

ангара (ракета)

космос - риа наука

цэнки

восточный (космодром)

дирекция космодрома "восточный"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_0:144:3076:1874_1920x0_80_0_0_061b0a7d349b4269ed369c6cd0945d4d.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе визита на космодром Восточный заявил, что исполнение решений по космодрому взято на особый контроль, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В пятницу Игорь Краснов с рабочим визитом посетил строящийся космодром Восточный, где провел межведомственное совещание с исполняющим обязанности гендиректора Роскосмоса Максимом Овчинниковым, руководством дирекции космодрома, государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций. На совещании обсуждались проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома."По итогам работы Игорь Краснов дал соответствующие поручения, позволяющие обеспечить надлежащий порядок исполнения обязательств по строительству космодрома в согласованные сроки. Генеральный прокурор потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве. Краснов, в частности, указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации Роскосмос, а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия комплексных мер по их скорейшему преодолению, повышения спроса и ответственности исполнителей, ежедневного контроля за их устранением", - говорится в сообщении.Генпрокурор заявил, что прокуратурой будет неукоснительно контролироваться соблюдение закона при строительстве космодрома, так как "сохранение лидирующих позиций в космической сфере является важнейшей задачей государства".Исполнение выработанных решений взято в Генеральной прокуратуре РФ на особый контроль.Указ о строительстве космодрома Восточный был подписан президентом России в 2007 году. Непосредственно работы по созданию инфраструктуры для проведения пусков ракет "Союз" начались в 2012 году, а в 2016 году был проведен первый старт этого носителя. В 2019 году на Восточном началось строительство инфраструктуры для ракет семейства "Ангара".Строительство сотрясают скандалы о хищениях средств. О масштабах коррупции на нем в середине ноября 2019 года напомнил Владимир Путин. По его словам, несмотря на десятки уголовных дел, "порядка там до сих пор не удалось навести как следует". Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил РИА Новости, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, было похищено 11 миллиардов рублей.В октябре 2020 года был задержан директор космического центра "Восточный" Роман Бобков, которого вместе с сообщником уличили в махинациях при сдаче в эксплуатацию трех водозаборных сооружений на космодроме. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин после этого уволил главу "Дирекции космодрома Восточный" Евгения Рогозу, объявил выговоры руководителю ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру Владимиру Жуку. Впоследствии Охлопков был уволен, а Жук - арестован за злоупотребления полномочиями. В июне вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил о необходимости кадровых решений из-за коррупционных "безобразий" на космодроме Восточный.

https://ria.ru/20211102/priamure-1757319398.html

https://ria.ru/20211021/robot-1755545911.html

https://ria.ru/20210529/vostochnyy-1734720734.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, роскосмос, союз, ангара (ракета), космос - риа наука, цэнки, восточный (космодром), дирекция космодрома "восточный", максим овчинников, игорь краснов, россия