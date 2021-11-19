https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759807100.html

Десять популярных мифов о ковиде и вакцинации, в которые нельзя верить

Мясников развеял десять мифов о коронавирусе и вакцинации - РИА Новости, 19.11.2021

Десять популярных мифов о ковиде и вакцинации, в которые нельзя верить

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусе и вакцинации от него. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:05

2021-11-19T14:05

2021-11-19T14:13

распространение коронавируса

общество

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михаил мурашко

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусе и вакцинации от него.В первую очередь речь он назвал заблуждением предположение, что COVID-19 когда-нибудь уйдет из жизни людей. Также ошибочно мнение, будто бы легкую форму болезни следует лечить лекарствами. Кроме того, какие-либо проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции или вакцинации не стоит списывать на них. "После" — не значит "из-за", — написал врач в своем телеграм-канале.По его словам, распространенные суждения о прививке — в частности о том, что вакцина в каком-либо виде содержит сам коронавирус и из-за нее можно заразиться или спровоцировать обострение хронических заболеваний — ложны. Тем не менее препарат, вопреки разным представлениям, не дает моментального и длительного эффекта, надолго не задерживается в организме и не гарантирует стопроцентную защиту, добавил Мясников.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211113/myasnikov-1758939302.html

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759796972.html

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