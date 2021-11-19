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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759807100.html
Десять популярных мифов о ковиде и вакцинации, в которые нельзя верить
Мясников развеял десять мифов о коронавирусе и вакцинации - РИА Новости, 19.11.2021
Десять популярных мифов о ковиде и вакцинации, в которые нельзя верить
Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусе и вакцинации от него. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:05
2021-11-19T14:13
распространение коронавируса
общество
воз
михаил мурашко
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусе и вакцинации от него.В первую очередь речь он назвал заблуждением предположение, что COVID-19 когда-нибудь уйдет из жизни людей. Также ошибочно мнение, будто бы легкую форму болезни следует лечить лекарствами. Кроме того, какие-либо проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции или вакцинации не стоит списывать на них. "После" — не значит "из-за", — написал врач в своем телеграм-канале.По его словам, распространенные суждения о прививке — в частности о том, что вакцина в каком-либо виде содержит сам коронавирус и из-за нее можно заразиться или спровоцировать обострение хронических заболеваний — ложны. Тем не менее препарат, вопреки разным представлениям, не дает моментального и длительного эффекта, надолго не задерживается в организме и не гарантирует стопроцентную защиту, добавил Мясников.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211113/myasnikov-1758939302.html
https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759796972.html
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общество, воз, михаил мурашко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр мясников (врач), вакцинация россиян от covid-19
14:05 19.11.2021 (обновлено: 14:13 19.11.2021)
 
Мясников развеял десять мифов о коронавирусе и вакцинации

Доктор Мясников назвал десять популярных мифов о коронавирусе и вакцинации

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил десять самых популярных ошибочных тезисов о коронавирусе и вакцинации от него.
В первую очередь речь он назвал заблуждением предположение, что COVID-19 когда-нибудь уйдет из жизни людей. Также ошибочно мнение, будто бы легкую форму болезни следует лечить лекарствами. Кроме того, какие-либо проблемы со здоровьем после перенесенной инфекции или вакцинации не стоит списывать на них. "После" — не значит "из-за", — написал врач в своем телеграм-канале.
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По его словам, распространенные суждения о прививке — в частности о том, что вакцина в каком-либо виде содержит сам коронавирус и из-за нее можно заразиться или спровоцировать обострение хронических заболеваний — ложны. Тем не менее препарат, вопреки разным представлениям, не дает моментального и длительного эффекта, надолго не задерживается в организме и не гарантирует стопроцентную защиту, добавил Мясников.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — непривитые.
В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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