https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759803004.html

Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России - РИА Новости, 19.11.2021

Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:49

2021-11-19T13:49

2021-11-19T13:49

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сергей вознесенский

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он обратил внимания, что оснащенность регионов с точки зрения оказания медпомощи очень различается. Это касается и наличия врачей, свободных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких."Самое печальное в той ситуации, которую мы сейчас видим, ...90% новых случаев заболевания - это регионы, а там оснащенность хуже, там логистика пациентов, естественно, гораздо проблематичнее... Для коронавирусной инфекции, как любого респираторно вирусного заболевания, сроки - это очень важный момент, поэтому, к сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать в ближайшие 1-2 недели как минимум по регионам", - сказал Вознесенский на пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".Говоря о противопоказаниях к вакцинации, эксперт отметил, что их можно разделить на две группы: преодолимые и непреодолимые. Ко второй группе Вознесенский отнес беременность до 22 недели, период грудного вскармливания, детский возраст и некупируемые аутоиммунные и онкологические заболевания. По его словам, их доля составляет едва ли превысит 2%.

https://ria.ru/20211117/murashko-1759423081.html

https://ria.ru/20211020/gipertoniya-1755344293.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский