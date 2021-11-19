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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759803004.html
Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России
Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России - РИА Новости, 19.11.2021
Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России
Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:49
2021-11-19T13:49
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей вознесенский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.Он обратил внимания, что оснащенность регионов с точки зрения оказания медпомощи очень различается. Это касается и наличия врачей, свободных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких."Самое печальное в той ситуации, которую мы сейчас видим, ...90% новых случаев заболевания - это регионы, а там оснащенность хуже, там логистика пациентов, естественно, гораздо проблематичнее... Для коронавирусной инфекции, как любого респираторно вирусного заболевания, сроки - это очень важный момент, поэтому, к сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать в ближайшие 1-2 недели как минимум по регионам", - сказал Вознесенский на пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".Говоря о противопоказаниях к вакцинации, эксперт отметил, что их можно разделить на две группы: преодолимые и непреодолимые. Ко второй группе Вознесенский отнес беременность до 22 недели, период грудного вскармливания, детский возраст и некупируемые аутоиммунные и онкологические заболевания. По его словам, их доля составляет едва ли превысит 2%.
https://ria.ru/20211117/murashko-1759423081.html
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей вознесенский
13:49 19.11.2021
 
Инфекционист спрогнозировал ситуацию со смертностью от COVID-19 в России

Инфекционист Вознесенский: смертность от COVID-19 будет расти как минимум одну-две недели

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМедик у палаты ковидного отделения
Медик у палаты ковидного отделения - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смертность от коронавируса будет расти еще как минимум одну-две недели за счет регионов, так как там логистика заболевших проблематичнее, заявил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.
Он обратил внимания, что оснащенность регионов с точки зрения оказания медпомощи очень различается. Это касается и наличия врачей, свободных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких.
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"Самое печальное в той ситуации, которую мы сейчас видим, ...90% новых случаев заболевания - это регионы, а там оснащенность хуже, там логистика пациентов, естественно, гораздо проблематичнее... Для коронавирусной инфекции, как любого респираторно вирусного заболевания, сроки - это очень важный момент, поэтому, к сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать в ближайшие 1-2 недели как минимум по регионам", - сказал Вознесенский на пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".
Говоря о противопоказаниях к вакцинации, эксперт отметил, что их можно разделить на две группы: преодолимые и непреодолимые. Ко второй группе Вознесенский отнес беременность до 22 недели, период грудного вскармливания, детский возраст и некупируемые аутоиммунные и онкологические заболевания. По его словам, их доля составляет едва ли превысит 2%.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Вознесенский
 
 
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