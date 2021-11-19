Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759788111.html
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог - РИА Новости, 19.11.2021
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог
Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:44
2021-11-19T12:44
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_0:141:3264:1977_1920x0_80_0_0_37808efc1f8177b4752e6b4a3d39cb84.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Он выразил мнение, что нерабочие дни в целом оказали небольшое влияние на течение пандемии, но в Москве заболеваемость уменьшилась существенно."Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", - сказал Альтштейн во время пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".При этом он полагает, что "на очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией".Говоря о смертности от коронавируса, эксперт отметил, что в России умирают более 3% заболевающих.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_765cc07fb94df4dd1ceb6802491f2380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн
12:44 19.11.2021
 
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог

Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по COVID-19, но заболеваемость останется высокой

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Он выразил мнение, что нерабочие дни в целом оказали небольшое влияние на течение пандемии, но в Москве заболеваемость уменьшилась существенно.
"Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", - сказал Альтштейн во время пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".
При этом он полагает, что "на очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией".
Говоря о смертности от коронавируса, эксперт отметил, что в России умирают более 3% заболевающих.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий Альтштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:33Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочников
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
Лента новостейМолния
Гинцбург поддержал идею лишать дипломов врачей-антипрививочниковВ ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровье