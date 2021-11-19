https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759788111.html

Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог

Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог - РИА Новости, 19.11.2021

Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог

Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:44

2021-11-19T12:44

2021-11-19T12:44

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_0:141:3264:1977_1920x0_80_0_0_37808efc1f8177b4752e6b4a3d39cb84.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Он выразил мнение, что нерабочие дни в целом оказали небольшое влияние на течение пандемии, но в Москве заболеваемость уменьшилась существенно."Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", - сказал Альтштейн во время пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".При этом он полагает, что "на очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией".Говоря о смертности от коронавируса, эксперт отметил, что в России умирают более 3% заболевающих.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн