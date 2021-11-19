https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759788111.html
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог - РИА Новости, 19.11.2021
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог
Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:44
2021-11-19T12:44
2021-11-19T12:44
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_0:141:3264:1977_1920x0_80_0_0_37808efc1f8177b4752e6b4a3d39cb84.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прошла пик по коронавирусу, но заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.Он выразил мнение, что нерабочие дни в целом оказали небольшое влияние на течение пандемии, но в Москве заболеваемость уменьшилась существенно."Я тем не менее думаю, что мы сейчас пик прошли", - сказал Альтштейн во время пресс-конференции на тему "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".При этом он полагает, что "на очень высоком уровне останется у нас дальше заболеваемость, пока мы не добьемся хороших результатов с вакцинацией".Говоря о смертности от коронавируса, эксперт отметил, что в России умирают более 3% заболевающих.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758190034_533:0:3264:2048_1920x0_80_0_0_765cc07fb94df4dd1ceb6802491f2380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн
Россия прошла пик по коронавирусу, заявил вирусолог
Вирусолог Альтштейн: Россия прошла пик по COVID-19, но заболеваемость останется высокой