https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759786786.html

Канцлер Австрии заявил о введении национального локдауна из-за COVID-19

Канцлер Австрии заявил о введении национального локдауна из-за COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Канцлер Австрии заявил о введении национального локдауна из-за COVID-19

Канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T12:38

2021-11-19T12:38

2021-11-19T13:20

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ВЕНА, 19 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Александер Шелленберг заявил о введении с понедельника, 22 ноября, национального локдауна из-за ситуации с коронавирусом.По его словам, долгое время австрийские власти стремились стимулировать непривитых к вакцинации и при этом не ограничивать привитых, но им не удалось убедить достаточное количество людей привиться."С понедельника максимум на 20 дней вступит в силу национальный локдаун. Каждые десять дней будет проводиться оценка. Он автоматически закончится не позднее 13 декабря, с этого дня для привитых и переболевших локдаун закончится", - заявил Шелленберг на пресс-конференции по итогам совещания в правительстве и с региональными властями.Он подчеркнул, что пострадавшие сферы получат финансовую поддержку от государства.Локдаун в Австрии означает, что на это время закроют почти все (магазины, рестораны, отели, фитнес-центры, салоны красоты и так далее), кроме продуктовых магазинов и аптек, банковских и почтовых отделений, круглосуточно будут действовать ограничения на выход из дома без уважительной причины. В этот раз школы и детские сады продолжат работу, однако власти призывают граждан по возможности оставлять детей дома.С 15 ноября в стране действует локдаун для не привитых от коронавируса. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться - суточная заболеваемость регулярно бьет рекорды, отделениям реанимации грозит перегрузка пациентами с COVID-19.

https://ria.ru/20211119/vaktsinatsiya-1759783301.html

https://ria.ru/20211119/lokdaun-1759785082.html

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в мире, австрия, здоровье - общество, коронавирус covid-19