https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759783050.html
Ракова назвала долю пожилых среди заболевших COVID-19 в Москве
Ракова назвала долю пожилых среди заболевших COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.11.2021
Ракова назвала долю пожилых среди заболевших COVID-19 в Москве
Заболеваемость коронавирусом среди пожилых в Москве снизилась, но не так существенно, как среди детей и людей трудоспособного возраста, сообщила заместитель... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:22
2021-11-19T12:22
2021-11-19T12:22
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди пожилых в Москве снизилась, но не так существенно, как среди детей и людей трудоспособного возраста, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова"Снижение заболеваемости в разных возрастных группах произошло по-разному, то есть доля заболевших людей пожилого возраста сократилась, но не столь существенно, как у детей и у трудоспособного возраста. Сейчас в структуре заболевших люди пожилого возраста составляют уже 28% - это очень много. Эта группа является основной группой риска, именно в этой категории заболеваемость течет наиболее тяжело, как правило, именно люди этого возраста госпитализируются", - сказала Ракова в интервью на телеканале "Россия 24".Ранее она также сообщила, что по темпам снижения заболеваемости Москва занимает первое место в России.
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Ракова назвала долю пожилых среди заболевших COVID-19 в Москве
Ракова: среди заболевших COVID-19 в Москве 28% — пожилые люди