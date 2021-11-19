11:45 19.11.2021 (обновлено: 12:20 19.11.2021)
На Кубани зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID-19
Глава Краснодарская края Кондратьев: на Кубани за сутки 903 человека заболели COVID-19
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в Краснодарском крае в последние дни, за последние сутки - 903 заболевших, это максимум, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Последние несколько дней в крае наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Сегодня коронавирусный антирекорд — 903 заболевших в сутки. На заседании оперативного штаба обсудим ситуацию в регионе", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе власти Краснодарского края ввели обязательную вакцинацию от коронавируса жителей региона в возрасте 60 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями, а также работников организаций соцобслуживания и многофункциональных центров.
В настоящее время на территории края посещение объектов общественного питания совершеннолетними допускается только при наличии справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Аналогичные требования будут предъявляться на курортах (Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ, Ейск, а также ряд поселений Туапсинского района) к совершеннолетним посетителям торгово-развлекательных центров и комплексов (ТРК и ТРЦ), многофункциональных ТРК и ТРЦ.
Заселиться в отель можно и с первым компонентом вакцины от COVID-19, однако посетить кафе, ресторан или массовое мероприятие - только со справкой или QR-кодом о вакцинации или перенесенном заболевании. Установлен запрет на проведение всех массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий в регионе. Исключения сделаны лишь для профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг, которые можно проводить без участия зрителей, а также для мероприятий, согласованных с главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителями.