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В Москве за сутки госпитализировали 924 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 924 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 924 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 924 человека с COVID, на ИВЛ находятся 686 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:29
2021-11-19T11:29
2021-11-19T11:29
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 924 человека с COVID, на ИВЛ находятся 686 человек, сообщает в пятницу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 95 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 924 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 924 человека с COVID-19, на ИВЛ — 686 пациентов