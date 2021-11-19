https://ria.ru/20211119/koronavirus-1759765122.html

В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:17

2021-11-19T11:17

2021-11-19T11:17

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 156 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 439 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрированы 9 257 068 случаев заболевания. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.

https://ria.ru/20211119/revaktsinatsiya-1759737165.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии