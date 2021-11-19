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В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021
В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:17
2021-11-19T11:17
2021-11-19T11:17
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Число случаев COVID-19 выросло в РФ на 37 156, до 9 257 068, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 37 156 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 439 (6,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.За всю пандемию в стране зарегистрированы 9 257 068 случаев заболевания. Темп прироста коронавируса составил 0,4%.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 37 156 случаев COVID-19
Число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 37 156