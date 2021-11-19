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Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Крым обновил максимум по числу выявленных за сутки случаев коронавируса - 884, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:38

2021-11-19T10:38

2021-11-19T10:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по числу выявленных за сутки случаев коронавируса - 884, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 17 ноября - 878 случаев. Максимальный показатель выявленных за сутки числа заболевших COVID-19 в Крыму стал обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 18 ноября зарегистрировано 884 случая новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 881 человек", - говорится в сообщении.За сутки на коронавирус протестированы 7234 человека. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 112,1 тысячи, выздоровели более 99,8 тысячи, умерли – 3352, в том числе за последние сутки - 21.

республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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