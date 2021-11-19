https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759741378.html
Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой
Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой - РИА Новости, 19.11.2021
Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой
Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Н. В. Склифосовского. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T09:03
2021-11-19T09:03
2021-11-19T10:34
происшествия
москва
марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Н. В. Склифосовского."Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", — сообщили в медицинском учреждении.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что она пострадала при пожаре.Возгорание площадью десять квадратных метров произошло на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности проводки после ремонта.Спасли пять человек, пожар ликвидирован.
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происшествия, москва, марина хлебникова
09:03 19.11.2021 (обновлено: 10:34 19.11.2021)
Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой
Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в тяжелом состоянии
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Певица Марина Хлебникова
находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Н. В. Склифосовского.
"Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", — сообщили в медицинском учреждении.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что она пострадала при пожаре.
Возгорание площадью десять квадратных метров произошло на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности проводки после ремонта.
Спасли пять человек, пожар ликвидирован.