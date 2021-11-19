https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759741378.html

Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой

Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой - РИА Новости, 19.11.2021

Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой

Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Н. В. Склифосовского. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T09:03

2021-11-19T09:03

2021-11-19T10:34

происшествия

москва

марина хлебникова

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ имени Н. В. Склифосовского."Ожоговая реанимация, температура 36,3 градуса, состояние крайне тяжелое, на аппарате", — сообщили в медицинском учреждении.Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что она пострадала при пожаре.Возгорание площадью десять квадратных метров произошло на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности проводки после ремонта.Спасли пять человек, пожар ликвидирован.

https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759739164.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина хлебникова