https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759739164.html
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара - РИА Новости, 19.11.2021
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара
Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:32
2021-11-19T08:32
2021-11-19T08:32
происшествия
москва
марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой".Команда певицы призвала также отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации от Хлебниковой, а также пожелать певице скорее пойти на поправку.Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, который произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певица была передана медикам для осмотра.
https://ria.ru/20211119/pevitsa-1759734281.html
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происшествия, москва, марина хлебникова
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара
Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу