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Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара - РИА Новости, 19.11.2021
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара
Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:32
2021-11-19T08:32
происшествия
москва
марина хлебникова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой".Команда певицы призвала также отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации от Хлебниковой, а также пожелать певице скорее пойти на поправку.Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, который произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певица была передана медикам для осмотра.
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происшествия, москва, марина хлебникова
08:32 19.11.2021
 
Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара

Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Марина Хлебникова
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой".
"Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не "напрыгивать" на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим", - написано на личной странице артистки в Instagram.
Команда певицы призвала также отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации от Хлебниковой, а также пожелать певице скорее пойти на поправку.
Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, который произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певица была передана медикам для осмотра.
Певица Марина Хлебникова - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
05:15Культура
Стало известно о состоянии певицы Марины Хлебниковой после пожара
 
ПроисшествияМоскваМарина Хлебникова
 
 
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