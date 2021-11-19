https://ria.ru/20211119/khlebnikova-1759739164.html

Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара

Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара - РИА Новости, 19.11.2021

Команда Марины Хлебниковой попросила поддержать певицу после пожара

Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой". РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:32

2021-11-19T08:32

2021-11-19T08:32

происшествия

москва

марина хлебникова

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Команда Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре в Москве, попросила поддержать певицу и отнестись к различным версиям случившегося "с холодной головой".Команда певицы призвала также отнестись к версиям случившегося "с холодной головой" и дождаться официальной информации от Хлебниковой, а также пожелать певице скорее пойти на поправку.Хлебникова пострадала при пожаре в Москве, который произошел на четвертом этаже в двухуровневой квартире в доме на улице Ратной в Москве. Певица была передана медикам для осмотра.

https://ria.ru/20211119/pevitsa-1759734281.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, марина хлебникова