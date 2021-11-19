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Религия
https://ria.ru/20211119/izrail-1759887440.html
Раввин Берл Лазар высказался об отношениях Израиля и России
Раввин Берл Лазар высказался об отношениях Израиля и России - РИА Новости, 19.11.2021
Раввин Берл Лазар высказался об отношениях Израиля и России
Сейчас Россия и Израиль находятся на этапе, когда могут вывести отношения на принципиально новый уровень, заявил главный раввин РФ Берл Лазар. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:28
2021-11-19T19:28
религия
нидерланды
австрия
госдума рф
игорь бутман
российский еврейский конгресс
сколковский институт науки и технологий
берл лазар
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сейчас Россия и Израиль находятся на этапе, когда могут вывести отношения на принципиально новый уровень, заявил главный раввин РФ Берл Лазар.В Университете имени Бен-Гуриона в Негеве (город Беэр-Шева) прошел торжественный прием о случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. В нем приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, министр строительства Израиля Зеэв Элькин, министр инноваций и науки Израиля Орит Фаркаш-Коэн, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, директор 1-го департамента Евразии МИД Израиля Яков Ливне, известные политики, дипломаты, ученые, общественные деятели, бизнесмены, филантропы, представители российско-израильских компаний и сообществ. Организаторами приема выступили посольство России в Израиле, МИД Израиля, Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, адвокатский офис "Коваленко-Зернопольский" и Российский еврейский конгресс."Хорошо помню, как обстояли дела три десятилетия назад. Чтобы получить разрешение на выезд в еврейское государство, надо было идти в посольство Нидерландов в СССР и стоять в длиннейшей очереди. Чтобы репатриироваться, приходилось лететь через Австрию… Тридцать лет нормальных отношений между нашими странами – это самый правильный момент для принятия принятия новых решений, для вывода этих отношений на принципиально новый уровень", - говорится в обращении главного раввина России к участникам мероприятия.Кроме того, на мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве Университета имени Бен-Гуриона в Негеве со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и Первым Санкт-Петербургским государственным университетом имени И.П. Павлова."Университет в Негеве – это, бесспорно, один из ведущих вузов страны, который активно участвует в укреплении стратегических связей. Потому подписание меморандума между Сколтехом и Университетом Бен-Гуриона – это важная веха в истории отношений наших стран, открывающая большие перспективы по программам обмена и исследовательской деятельности. И сказанное ректором Сколтеха господином Кулешовым: "я не люблю подписывать пустые документы", констатирует всю серьезность намерений", - прокомментировал партнер мероприятия адвокат Алекс Зернопольский.
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нидерланды, австрия, госдума рф, игорь бутман, российский еврейский конгресс, сколковский институт науки и технологий, берл лазар, вячеслав фетисов, россия
19:28 19.11.2021
 

Раввин Берл Лазар высказался об отношениях Израиля и России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Аллея Дружбы на территории Инновационного центра "Сколково"
 Аллея Дружбы на территории Инновационного центра Сколково - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Сейчас Россия и Израиль находятся на этапе, когда могут вывести отношения на принципиально новый уровень, заявил главный раввин РФ Берл Лазар.
В Университете имени Бен-Гуриона в Негеве (город Беэр-Шева) прошел торжественный прием о случаю 30-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. В нем приняли участие посол России в Израиле Анатолий Викторов, министр строительства Израиля Зеэв Элькин, министр инноваций и науки Израиля Орит Фаркаш-Коэн, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, директор 1-го департамента Евразии МИД Израиля Яков Ливне, известные политики, дипломаты, ученые, общественные деятели, бизнесмены, филантропы, представители российско-израильских компаний и сообществ. Организаторами приема выступили посольство России в Израиле, МИД Израиля, Евро-Азиатский Еврейский Конгресс, адвокатский офис "Коваленко-Зернопольский" и Российский еврейский конгресс.
© предоставлено организаторами мероприятияУчастники торжественного приема по случаю 30-летия возобновления отношений России и Израиля
Участники торжественного приема по случаю 30-летия возобновления отношений России и Израиля
© предоставлено организаторами мероприятия
Участники торжественного приема по случаю 30-летия возобновления отношений России и Израиля
"Хорошо помню, как обстояли дела три десятилетия назад. Чтобы получить разрешение на выезд в еврейское государство, надо было идти в посольство Нидерландов в СССР и стоять в длиннейшей очереди. Чтобы репатриироваться, приходилось лететь через Австрию… Тридцать лет нормальных отношений между нашими странами – это самый правильный момент для принятия принятия новых решений, для вывода этих отношений на принципиально новый уровень", - говорится в обращении главного раввина России к участникам мероприятия.
Кроме того, на мероприятии были подписаны соглашения о сотрудничестве Университета имени Бен-Гуриона в Негеве со Сколковским институтом науки и технологий (Сколтех) и Первым Санкт-Петербургским государственным университетом имени И.П. Павлова.
"Университет в Негеве – это, бесспорно, один из ведущих вузов страны, который активно участвует в укреплении стратегических связей. Потому подписание меморандума между Сколтехом и Университетом Бен-Гуриона – это важная веха в истории отношений наших стран, открывающая большие перспективы по программам обмена и исследовательской деятельности. И сказанное ректором Сколтеха господином Кулешовым: "я не люблю подписывать пустые документы", констатирует всю серьезность намерений", - прокомментировал партнер мероприятия адвокат Алекс Зернопольский.
© предоставлено организаторами мероприятияТоржественный прием по случаю 30-летия возобновления отношений России и Израиля
Торжественный прием по случаю 30-летия возобновления отношений России и Израиля
© предоставлено организаторами мероприятия
Торжественный прием по случаю 30-летия возобновления отношений России и Израиля
 
РелигияНидерландыАвстрияГосдума РФИгорь БутманРоссийский еврейский конгрессСколковский институт науки и технологийБерл ЛазарВячеслав ФетисовРоссия
 
 
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