https://ria.ru/20211119/izbienie-1759770826.html

Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи

Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи - РИА Новости, 19.11.2021

Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи

Житель Пскова задержан по обвинению в нанесении побоев водителю скорой помощи, ему показалось, что медики слишком долго ехали на вызов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T11:39

2021-11-19T11:39

2021-11-19T11:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Житель Пскова задержан по обвинению в нанесении побоев водителю скорой помощи, ему показалось, что медики слишком долго ехали на вызов, сообщили в пресс-службе СУСК по Псковской области."Расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении пресс-службы СК.По версии следствия, предполагаемый злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения возле торгового комплекса в Пскове учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой."В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков", - отмечают в СК.Уточняется, что дебошира нашли в ходе совместной работы с полицейскими. Сейчас он задержан и ему предъявлено обвинение.

https://ria.ru/20211118/yalta-1759711031.html

https://ria.ru/20211118/sud-1759604758.html

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