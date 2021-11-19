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Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи
Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи - РИА Новости, 19.11.2021
Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи
Житель Пскова задержан по обвинению в нанесении побоев водителю скорой помощи, ему показалось, что медики слишком долго ехали на вызов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T11:39
2021-11-19T11:39
происшествия
псков
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Житель Пскова задержан по обвинению в нанесении побоев водителю скорой помощи, ему показалось, что медики слишком долго ехали на вызов, сообщили в пресс-службе СУСК по Псковской области."Расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении пресс-службы СК.По версии следствия, предполагаемый злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения возле торгового комплекса в Пскове учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой."В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков", - отмечают в СК.Уточняется, что дебошира нашли в ходе совместной работы с полицейскими. Сейчас он задержан и ему предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20211118/yalta-1759711031.html
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происшествия, псков, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:39 19.11.2021
 
Жителя Пскова обвинили в избиении водителя скорой помощи

Жителя Пскова задержали по обвинению в нанесении побоев водителю скорой помощи

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя - РИА Новости. Житель Пскова задержан по обвинению в нанесении побоев водителю скорой помощи, ему показалось, что медики слишком долго ехали на вызов, сообщили в пресс-службе СУСК по Псковской области.
"Расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего псковича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, из хулиганских побуждений)", - говорится в сообщении пресс-службы СК.
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По версии следствия, предполагаемый злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения возле торгового комплекса в Пскове учинил скандал с фельдшером и водителем автомобиля скорой медицинской помощи, которые, по его мнению, долго ехали на вызов к его знакомой.
"В ходе конфликта мужчина нанес водителю множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, причинив телесные повреждения в виде переломов и кровоподтеков", - отмечают в СК.
Уточняется, что дебошира нашли в ходе совместной работы с полицейскими. Сейчас он задержан и ему предъявлено обвинение.
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