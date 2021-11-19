https://ria.ru/20211119/informbezopasnost-1759876588.html
Россия и Узбекистан приняли заявление по информационной безопасности
Россия и Узбекистан приняли заявление по информационной безопасности - РИА Новости, 19.11.2021
Россия и Узбекистан приняли заявление по информационной безопасности
Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:28
2021-11-19T18:28
2021-11-19T18:29
узбекистан
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
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ТАШКЕНТ, 19 ноя – РИА Новости. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщили в пятницу в пресс-службе узбекистанского лидера.Мирзиеев в пятницу прибыл с однодневным визитом в РФ."По итогам переговоров президенты приняли совместное заявление о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211119/sotrudnichestvo-1759830456.html
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узбекистан, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
18:28 19.11.2021 (обновлено: 18:29 19.11.2021)
Россия и Узбекистан приняли заявление по информационной безопасности
Россия и Узбекистан приняли заявление о работе по обеспечению информационной безопасности