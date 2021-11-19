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Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США
Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США - РИА Новости, 19.11.2021
Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США
Церемония помилования индейки традиционно проводится в Белом доме незадолго до Дня благодарения в США. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T03:26
2021-11-19T03:26
справки
сша
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Церемония помилования индейки традиционно проводится в Белом доме незадолго до Дня благодарения в США.По одной из версий, первым помиловавшим индейку президентом был Авраам Линкольн. Считается, что в 1863 году он помиловал индейку, после того как с ней подружился его сын Томас. Традиция дарить президенту индеек по случаю Дня благодарения появилась еще до 1870-х годов. Фермер из Род-Айленда Хорас Воз (Horace Vose) начал отправлять в Белый дом лучших птиц, что стало хорошей рекламой для его фермы. Вплоть до своей смерти в 1913 году Воз ежегодно поставлял индеек для праздничного стола в Белом доме. В 1914 году возможность подарить индейку президенту была открыта для всех.Гарри Трумэн стал первым президентом, получившим индейку от Национального совета по птицеводству и яйцам (Poultry and Egg National Board) и Национальной федерации индейки (National Turkey Federation, NTF). В 1947 году правительство Трумэна призвало жителей страны воздержаться от поедания птиц и яиц по четвергам, чтобы отправить больший объем помощи в Европу, которая восстанавливалась после войны. Но в том году на четверг выпали сразу и День благодарения, и Рождество, и Новый год, что вызвало сильное недовольство. В рамках протестной кампании "Курицы для Гарри" птицеводы отправляли клетки с живыми курицами в Белый дом.Первое неофициальное помилование индейки провел президент США Джон Кеннеди. В 1963 году газета The Washington Post использовала слово pardon (помилование) в своей статье, когда рассказывала, что президент Кеннеди сказал про подаренную индейку – Let's keep him going (дословно – "не будем останавливать его").В 1973 году первая леди США Патриция Никсон отправила подаренных индюков на детскую ферму. В 1978 году первая леди США Розалин Картер отправила подаренную индейку в мини-зоопарк. В последующем практика отправки индеек на ферму стала нормой.Традиция помилования индейки стала "официальной" при Джордже Буше-старшем. В 1989 году на фоне проходящей поблизости демонстрации защитников прав животных Джордж Буш пошутил, что "индейка не окажется на праздничном столе, поскольку прямо сейчас была помилована президентом и она будет доживать свои дни на детской ферме".С тех пор церемония помилования индейки стала ежегодной. Она обычно проводится в Розовом саду Белого дома.Индюшек для церемонии помилования поставляет Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев до церемонии отбирают несколько десятков птиц. Затем их подвергают различным испытаниям, чтобы выяснить, какие из них лучше всего реагируют на большую толпу, яркий свет и громкую музыку. Двух лучших отправляют в Вашингтон.С 2004 года птиц размещают в отеле Willard Intercontinental – одной из лучших гостиниц города. Их проживание в гостинице оплачивает Национальная федерация производителей мяса индейки.Для индеек выбираются имена. Так, птиц, помилованных в 2020 году, назвали Кукуруза и Початок, в 2019 году – Масло и Хлеб.В последние годы Белый дом проводил в соцсетях голосование, какая из индеек получит статус "национальной", а кто будет "заместителем". Результаты голосования объявлялись президентом во время церемонии.После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как отмечает газета Politico, до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки живут от трех до пяти лет.В 2021 году церемония помилования индеек состоится 19 ноября. Это будет первое помилование индейки Джо Байденом на посту президента.Имена индеек не разглашались. Известно, что они были выращены в Джаспере, штат Индиана.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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353
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РИА Новости
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96
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справки, сша
03:26 19.11.2021
 

Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США

CC0 / Unnamed White House staffer / Индейка, помилованная президентом Трампом в 2018 году
Индейка, помилованная президентом Трампом в 2018 году - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
CC0 / Unnamed White House staffer /
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Церемония помилования индейки традиционно проводится в Белом доме незадолго до Дня благодарения в США.
По одной из версий, первым помиловавшим индейку президентом был Авраам Линкольн. Считается, что в 1863 году он помиловал индейку, после того как с ней подружился его сын Томас.
Традиция дарить президенту индеек по случаю Дня благодарения появилась еще до 1870-х годов. Фермер из Род-Айленда Хорас Воз (Horace Vose) начал отправлять в Белый дом лучших птиц, что стало хорошей рекламой для его фермы. Вплоть до своей смерти в 1913 году Воз ежегодно поставлял индеек для праздничного стола в Белом доме. В 1914 году возможность подарить индейку президенту была открыта для всех.
Гарри Трумэн стал первым президентом, получившим индейку от Национального совета по птицеводству и яйцам (Poultry and Egg National Board) и Национальной федерации индейки (National Turkey Federation, NTF). В 1947 году правительство Трумэна призвало жителей страны воздержаться от поедания птиц и яиц по четвергам, чтобы отправить больший объем помощи в Европу, которая восстанавливалась после войны. Но в том году на четверг выпали сразу и День благодарения, и Рождество, и Новый год, что вызвало сильное недовольство. В рамках протестной кампании "Курицы для Гарри" птицеводы отправляли клетки с живыми курицами в Белый дом.
Первое неофициальное помилование индейки провел президент США Джон Кеннеди. В 1963 году газета The Washington Post использовала слово pardon (помилование) в своей статье, когда рассказывала, что президент Кеннеди сказал про подаренную индейку – Let's keep him going (дословно – "не будем останавливать его").
В 1973 году первая леди США Патриция Никсон отправила подаренных индюков на детскую ферму. В 1978 году первая леди США Розалин Картер отправила подаренную индейку в мини-зоопарк. В последующем практика отправки индеек на ферму стала нормой.
Традиция помилования индейки стала "официальной" при Джордже Буше-старшем. В 1989 году на фоне проходящей поблизости демонстрации защитников прав животных Джордж Буш пошутил, что "индейка не окажется на праздничном столе, поскольку прямо сейчас была помилована президентом и она будет доживать свои дни на детской ферме".
С тех пор церемония помилования индейки стала ежегодной. Она обычно проводится в Розовом саду Белого дома.
Индюшек для церемонии помилования поставляет Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев до церемонии отбирают несколько десятков птиц. Затем их подвергают различным испытаниям, чтобы выяснить, какие из них лучше всего реагируют на большую толпу, яркий свет и громкую музыку. Двух лучших отправляют в Вашингтон.
С 2004 года птиц размещают в отеле Willard Intercontinental – одной из лучших гостиниц города. Их проживание в гостинице оплачивает Национальная федерация производителей мяса индейки.
Для индеек выбираются имена. Так, птиц, помилованных в 2020 году, назвали Кукуруза и Початок, в 2019 году – Масло и Хлеб.
В последние годы Белый дом проводил в соцсетях голосование, какая из индеек получит статус "национальной", а кто будет "заместителем". Результаты голосования объявлялись президентом во время церемонии.
После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как отмечает газета Politico, до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки живут от трех до пяти лет.
В 2021 году церемония помилования индеек состоится 19 ноября. Это будет первое помилование индейки Джо Байденом на посту президента.
Имена индеек не разглашались. Известно, что они были выращены в Джаспере, штат Индиана.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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