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В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан

В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан - РИА Новости, 19.11.2021

В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан

Россия прорабатывает вопрос поставки Афганистану еще двух партий гуманитарной помощи, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T18:45

2021-11-19T18:45

2021-11-19T18:59

афганистан

россия

в мире

гуманитарная помощь

талибан

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос поставки Афганистану еще двух партий гуманитарной помощи, заявили в МИД РФ."18 ноября специальными бортами Минобороны России при содействии МЧС России и МИД России в Кабул доставлена первая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн (мука, растительное масло и одеяла). Вопросы поставки следующих двух партий гуманитарного груза прорабатываются", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что 19 ноября обратными спецрейсами Минобороны России из Кабула в Москву вывезли граждан России, Армении, Белоруссии и Украины, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. "Общая численность пассажиров – свыше 200 человек. Вывозные рейсы осуществлены при содействии временного афганского правительства", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия в ближайшее время организует новые спецрейсы с гуманитарной помощью Афганистану, ее общий объем составит более 100 тонн.В начале августа талибы (организация "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211118/taliban-1759586667.html

https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759613262.html

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афганистан, россия, в мире, гуманитарная помощь, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)