Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/gumpomosch-1759879617.html
В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан
В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан - РИА Новости, 19.11.2021
В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан
Россия прорабатывает вопрос поставки Афганистану еще двух партий гуманитарной помощи, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T18:45
2021-11-19T18:59
афганистан
россия
в мире
гуманитарная помощь
талибан
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20b27602b9bced9abde9977a3d197de8.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос поставки Афганистану еще двух партий гуманитарной помощи, заявили в МИД РФ."18 ноября специальными бортами Минобороны России при содействии МЧС России и МИД России в Кабул доставлена первая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн (мука, растительное масло и одеяла). Вопросы поставки следующих двух партий гуманитарного груза прорабатываются", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.Отмечается, что 19 ноября обратными спецрейсами Минобороны России из Кабула в Москву вывезли граждан России, Армении, Белоруссии и Украины, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. "Общая численность пассажиров – свыше 200 человек. Вывозные рейсы осуществлены при содействии временного афганского правительства", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия в ближайшее время организует новые спецрейсы с гуманитарной помощью Афганистану, ее общий объем составит более 100 тонн.В начале августа талибы (организация "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211118/taliban-1759586667.html
https://ria.ru/20211118/evakuatsiya-1759613262.html
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454395_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_698c4f9ebdcb51fe5f83540c027ac040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
афганистан, россия, в мире, гуманитарная помощь, талибан, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
18:45 19.11.2021 (обновлено: 18:59 19.11.2021)
 
В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан

МИД прорабатывает вопросы поставки в Афганистан еще двух партий гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос поставки Афганистану еще двух партий гуманитарной помощи, заявили в МИД РФ.
"18 ноября специальными бортами Минобороны России при содействии МЧС России и МИД России в Кабул доставлена первая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн (мука, растительное масло и одеяла). Вопросы поставки следующих двух партий гуманитарного груза прорабатываются", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Представитель движения Талибан (террористическая организация, запрещена в РФ) Забиулла Муджахид во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 10:49
Талибы поблагодарили Россию за гуманитарную помощь
Отмечается, что 19 ноября обратными спецрейсами Минобороны России из Кабула в Москву вывезли граждан России, Армении, Белоруссии и Украины, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. "Общая численность пассажиров – свыше 200 человек. Вывозные рейсы осуществлены при содействии временного афганского правительства", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия в ближайшее время организует новые спецрейсы с гуманитарной помощью Афганистану, ее общий объем составит более 100 тонн.
В начале августа талибы (организация "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Вид на Красную площадь и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:48
В Кремле рассказали об эвакуации россиян из Афганистана
 
АфганистанРоссияВ миреГуманитарная помощьТалибанМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 лет
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
Лента новостейМолния
В ГД хотят сделать бесплатным общественный транспорт для детей до 16 летЭксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19