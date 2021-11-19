18:45 19.11.2021 (обновлено: 18:59 19.11.2021)
В МИД обсудят вопросы поставки двух партий гуманитарного груза в Афганистан
МИД прорабатывает вопросы поставки в Афганистан еще двух партий гуманитарной помощи
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия прорабатывает вопрос поставки Афганистану еще двух партий гуманитарной помощи, заявили в МИД РФ.
"18 ноября специальными бортами Минобороны России при содействии МЧС России и МИД России в Кабул доставлена первая партия российской гуманитарной помощи весом 36 тонн (мука, растительное масло и одеяла). Вопросы поставки следующих двух партий гуманитарного груза прорабатываются", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
Отмечается, что 19 ноября обратными спецрейсами Минобороны России из Кабула в Москву вывезли граждан России, Армении, Белоруссии и Украины, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности. "Общая численность пассажиров – свыше 200 человек. Вывозные рейсы осуществлены при содействии временного афганского правительства", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что Россия в ближайшее время организует новые спецрейсы с гуманитарной помощью Афганистану, ее общий объем составит более 100 тонн.
В начале августа талибы (организация "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность