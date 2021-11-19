https://ria.ru/20211119/gretsiya-1759821478.html
Роспотребнадзор разъяснил туристам "Музенидис" порядок получения выплат
Роспотребнадзор разъяснил туристам "Музенидис" порядок получения выплат - РИА Новости, 19.11.2021
Роспотребнадзор разъяснил туристам "Музенидис" порядок получения выплат
Роспотребнадзор разъяснил порядок получения страховых выплат для клиентов прекратившего деятельность туроператора "Музенидис Трэвел". РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T15:49
2021-11-19T15:49
2021-11-19T15:49
туризм
греция
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор разъяснил порядок получения страховых выплат для клиентов прекратившего деятельность туроператора "Музенидис Трэвел".Документы на страховое возмещение могут быть направлены в электронном виде в ООО "Страховая компания "ТИТ" на адрес mzt@titins.ru, рассказали в Роспотребнадзоре.Там также пояснили, что под реальным ущербом понимаются расходы на оплату "услуг по перевозке и размещению". Причем это не лишает туриста права требовать от компании выплаты штрафов, пеней и прочего.Отмечается, что датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении деятельности (в данном случае — 12 ноября 2021 года).За консультацией можно обращаться в центры при ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора во всех регионах, или телефону 8-800-555-49-43, звонок на который бесплатный.В пятницу, 12 ноября, Ростуризм опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании "Музенидис" (Mouzenidis). По информации Ростуризма, российским офисом греческой компании Mouzenidis Travel на 31 марта 2020 года было получено от 27 тысяч российских туристов порядка 18 миллионов евро. Средства перевели в центральный офис греческого туроператора. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.
https://ria.ru/20210902/korfu-1747881648.html
https://ria.ru/20211112/turoperator-1758746091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
греция, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), туризм, новости - туризм
Роспотребнадзор разъяснил туристам "Музенидис" порядок получения выплат
Роспотребнадзор рассказал, как получить выплаты туристам "Музенидис Трэвел"
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор разъяснил порядок получения страховых выплат для клиентов прекратившего деятельность туроператора "Музенидис Трэвел".
Документы на страховое возмещение могут быть направлены в электронном виде в ООО "Страховая компания "ТИТ" на адрес mzt@titins.ru, рассказали в Роспотребнадзоре.
Там также пояснили, что под реальным ущербом понимаются расходы на оплату "услуг по перевозке и размещению". Причем это не лишает туриста права требовать от компании выплаты штрафов, пеней и прочего.
Отмечается, что датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении деятельности (в данном случае — 12 ноября 2021 года).
За консультацией можно обращаться в центры при ФБУЗ "Центры гигиены и эпидемиологии" Роспотребнадзора во всех регионах, или телефону 8-800-555-49-43, звонок на который бесплатный.
В пятницу, 12 ноября, Ростуризм опубликовал приказ об исключении из единого реестра туроператоров пяти российских юридических лиц компании "Музенидис" (Mouzenidis).
По информации Ростуризма, российским офисом греческой компании Mouzenidis Travel на 31 марта 2020 года было получено от 27 тысяч российских туристов порядка 18 миллионов евро. Средства перевели в центральный офис греческого туроператора. Но ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами турам денег не получили.