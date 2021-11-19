https://ria.ru/20211119/granitsa-1759802296.html

В НАТО рассказали о консультациях по кризису на белорусско-польской границе

В НАТО рассказали о консультациях по кризису на белорусско-польской границе - РИА Новости, 19.11.2021

В НАТО рассказали о консультациях по кризису на белорусско-польской границе

НАТО проводит постоянные консультации с союзниками по ситуации на границе Польши и Белоруссии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на конференции "НАТО Talk РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T13:48

2021-11-19T13:48

2021-11-19T13:48

в мире

йенс столтенберг

белоруссия

польша

нато

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. НАТО проводит постоянные консультации с союзниками по ситуации на границе Польши и Белоруссии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на конференции "НАТО Talk 2021" в Берлине."Мы глубоко обеспокоены этой ситуацией на границе. Я говорил с польским президентом, мы этот вопрос неоднократно обсуждали в альянсе, Польша нас держит в курсе ситуации. В НАТО проводятся постоянные консультации по этому вопросу", - сказал он.С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

белоруссия

польша

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в мире, йенс столтенберг, белоруссия, польша, нато, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии