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На Украине вернули госфинансирование партии "Голос"
На Украине вернули госфинансирование партии "Голос" - РИА Новости, 19.11.2021
На Украине вернули госфинансирование партии "Голос"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине (НАПК) вернуло государственное финансирование партии "Голос", говорится в заявлении... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:19
2021-11-19T22:19
в мире
украина
киев
"голос"
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине (НАПК) вернуло государственное финансирование партии "Голос", говорится в заявлении политсилы в пятницу.Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик назвала давлением приостановку Национальным агентством по предотвращению коррупции государственного финансирования политсилы."Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии "Голос". Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - сказано в сообщении на сайте партии.Государственное финансирование партии "Голос" было приостановлено в конце прошлого года из-за нецелевого использования средств.
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в мире, украина, киев, "голос"
22:19 19.11.2021
 
На Украине вернули госфинансирование партии "Голос"

Национальное Украины по вопросам коррупции вернуло госфинансирование партии "Голос"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на Украине (НАПК) вернуло государственное финансирование партии "Голос", говорится в заявлении политсилы в пятницу.
Ранее глава украинской партии "Голос" Кира Рудик назвала давлением приостановку Национальным агентством по предотвращению коррупции государственного финансирования политсилы.
"Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии "Голос". Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств были полностью необоснованными. Мы доказали свою правоту в суде", - сказано в сообщении на сайте партии.
Государственное финансирование партии "Голос" было приостановлено в конце прошлого года из-за нецелевого использования средств.
Стенд телеканала RTVI - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
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