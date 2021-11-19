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ОБИ в Казани открылся на новом месте
ОБИ в Казани открылся на новом месте - РИА Новости, 19.11.2021
ОБИ в Казани открылся на новом месте
В Казани на территории МЕГИ 19 ноября открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:26
2021-11-19T16:26
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба "ОБИ Россия". В Казани на территории МЕГИ 19 ноября открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив основного комплекса МЕГИ по адресу: Проспект Победы, 141, к. 2. В новом гипермаркете расширилась зона DIY, появились дизайнерские шоу-румы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.Торговая площадь нового гипермаркета составляет свыше 12 600 квадратных метров, из которых более 4000 квадратных метров занимает знаменитый "Садовый центр". Покупателям будет еще удобнее приезжать в магазин: у ОБИ появилась отдельная парковка на 350 мест и крытая велопарковка на 32 велосипеда. Кроме того, позаботились и о владельцах электромобилей – для их транспортных средств тоже есть отдельные места.В основе обновленной концепции гипермаркета ОБИ Казань три направления: диджитализация, вдохновение и персонализация.В ОБИ Казань реализованы самые современные решения на рынке DIY, представлены последние коллекции товаров для ремонта, дачи и сада. В отделе с плиткой и сантехникой оборудованы шоу-румы с готовыми решениями дизайна ванных комнат. При их разработке учитывалась реальная планировка санузлов в новостройках Казани.В магазине также кардинально изменилось расположение отделов, теперь вся навигация построена в соответствии с этапами ремонта. Обновленный гипермаркет спроектирован по принципу одного центрального прохода: с правой стороны покупатели могут найти все необходимое для строительства и чернового ремонта, а с левой – для чистовой отделки и финального декора.Покупатели в ОБИ Казань могут получить полный спектр дополнительных сервисов. На отдельной стойке дизайнеры ОБИ бесплатно создадут прямо на месте по индивидуальным размерам дизайн-проект ванной комнаты с полным расчетом стоимости материалов и 3D-визуализацией. Сотрудники отдела лакокрасочных материалов сделают колеровку, а столяры в строительном отделе распилят доски по заданным размерам.Дополнительно можно заказать монтаж дверей и освещения, также в новом гипермаркете оптимизированы тарифы на доставку товаров.Особая гордость сети гипермаркетов ОБИ – это "Садовый центр", где представлен огромный выбор растений, садовой техники и инструментов, товаров для дачи, сада, отдыха на природе и ландшафтного дизайна. В летний период здесь будет работать открытая площадка с уникальной системой затенения, которая защитит растения от активного солнца. Сейчас, в преддверии зимних праздников, в "Садовом центре" расположилась легендарная новогодняя ярмарка ОБИ с широким ассортиментом украшений, искусственных и живых елок.Процесс выдачи онлайн-покупок в ОБИ Казань продуман до мелочей. Благодаря оптимизации зоны самовывоза, отдельной зоны "пикапа" и дополнительного места выдачи онлайн-заказов, покупатели смогут значительно сэкономить свое время.Отдельное внимание уделено сотрудничеству с B2B-клиентами, дизайнерами и представителями профессиональных строительных бригад. Для работы с предпринимателями выделена специальная комфортная зона с кофемашиной и удобным диваном, где процесс заказа необходимых товаров превратится в удовольствие. Обработкой документов и общением с клиентами занимаются отдельные менеджеры, которые при необходимости могут подобрать альтернативы товарам в любом ценовом сегменте. Более того, они оформляют заявки по телефону, выполняя функции персонального ассистента.Преобразования потребовали расширения штата. Число сотрудников магазина увеличится на 40%, причем акцент при наборе дополнительного персонала делается на профессиональных менеджерах, которые смогут квалифицированно проконсультировать клиента.Накануне открытия гипермаркета в Казани была запущена бонусная программа ОБИ Клуб, которая гарантирует щедрый кэшбэк до 10% с каждой покупки. Накопленными баллами можно оплачивать до 50% стоимости приобретенных товаров."Карта ОБИ Клуба станет для наших покупателей в Казани дополнительным стимулом для перемен. ОБИ не только вдохновляет, но и помогает клиентам воплощать свои мечты с максимальной выгодой", – подчеркивает Хельмар Шернек.О компании ОБИ:В Россию компания ОБИ пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. На данный момент в России работают 27 гипермаркетов ОБИ в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.Новости компании и информация об акциях на сайте www.obi.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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4.7
96
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пресс-релизы
16:26 19.11.2021
 

ОБИ в Казани открылся на новом месте

© Фото : Пресс-служба ОБИОБИ в Казани открылся на новом месте
ОБИ в Казани открылся на новом месте - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Фото : Пресс-служба ОБИ
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МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба "ОБИ Россия". В Казани на территории МЕГИ 19 ноября открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив основного комплекса МЕГИ по адресу: Проспект Победы, 141, к. 2. В новом гипермаркете расширилась зона DIY, появились дизайнерские шоу-румы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.
"Новый ОБИ в Казани стал еще больше, удобнее и выгоднее для покупателей. Магазин станет помощником и вдохновителем на всем протяжении ремонтных работ – от создания проекта до его реализации. Мы расширили зону DIY и расположили отделы в соответствии с этапами ремонта – от черновой отделки до финального декора. Здесь представлены зоны вдохновения с готовыми решениями и шоу-румы с ванными комнатами и кухнями, спроектированные в соответствии с последними трендами в дизайне интерьера. Наш новый DIY-гипермаркет поможет с легкостью воплотить любой дачный или ремонтный проект", – говорит Хельмар Шернек, директор по продажам ОБИ Россия.
Торговая площадь нового гипермаркета составляет свыше 12 600 квадратных метров, из которых более 4000 квадратных метров занимает знаменитый "Садовый центр". Покупателям будет еще удобнее приезжать в магазин: у ОБИ появилась отдельная парковка на 350 мест и крытая велопарковка на 32 велосипеда. Кроме того, позаботились и о владельцах электромобилей – для их транспортных средств тоже есть отдельные места.
В основе обновленной концепции гипермаркета ОБИ Казань три направления: диджитализация, вдохновение и персонализация.
В ОБИ Казань реализованы самые современные решения на рынке DIY, представлены последние коллекции товаров для ремонта, дачи и сада. В отделе с плиткой и сантехникой оборудованы шоу-румы с готовыми решениями дизайна ванных комнат. При их разработке учитывалась реальная планировка санузлов в новостройках Казани.
В магазине также кардинально изменилось расположение отделов, теперь вся навигация построена в соответствии с этапами ремонта. Обновленный гипермаркет спроектирован по принципу одного центрального прохода: с правой стороны покупатели могут найти все необходимое для строительства и чернового ремонта, а с левой – для чистовой отделки и финального декора.
Покупатели в ОБИ Казань могут получить полный спектр дополнительных сервисов. На отдельной стойке дизайнеры ОБИ бесплатно создадут прямо на месте по индивидуальным размерам дизайн-проект ванной комнаты с полным расчетом стоимости материалов и 3D-визуализацией. Сотрудники отдела лакокрасочных материалов сделают колеровку, а столяры в строительном отделе распилят доски по заданным размерам.
Дополнительно можно заказать монтаж дверей и освещения, также в новом гипермаркете оптимизированы тарифы на доставку товаров.
Особая гордость сети гипермаркетов ОБИ – это "Садовый центр", где представлен огромный выбор растений, садовой техники и инструментов, товаров для дачи, сада, отдыха на природе и ландшафтного дизайна. В летний период здесь будет работать открытая площадка с уникальной системой затенения, которая защитит растения от активного солнца. Сейчас, в преддверии зимних праздников, в "Садовом центре" расположилась легендарная новогодняя ярмарка ОБИ с широким ассортиментом украшений, искусственных и живых елок.
"В рамках диджитализации мы предоставили нашим покупателям все самые современные возможности для удобного шопинга как офлайн, так и онлайн: расширили сервисный центр, установили digital-киоск, в котором можно самостоятельно выбрать товар и оформить доставку. Это своеобразный мостик между интернет-магазином и офлайн-торговлей: киоск не только позволит сохранить время клиентов, но и будет способствовать более активному использованию интернета для совершения покупок", – заявляет Хельмар Шернек.
Процесс выдачи онлайн-покупок в ОБИ Казань продуман до мелочей. Благодаря оптимизации зоны самовывоза, отдельной зоны "пикапа" и дополнительного места выдачи онлайн-заказов, покупатели смогут значительно сэкономить свое время.
Отдельное внимание уделено сотрудничеству с B2B-клиентами, дизайнерами и представителями профессиональных строительных бригад. Для работы с предпринимателями выделена специальная комфортная зона с кофемашиной и удобным диваном, где процесс заказа необходимых товаров превратится в удовольствие. Обработкой документов и общением с клиентами занимаются отдельные менеджеры, которые при необходимости могут подобрать альтернативы товарам в любом ценовом сегменте. Более того, они оформляют заявки по телефону, выполняя функции персонального ассистента.
Преобразования потребовали расширения штата. Число сотрудников магазина увеличится на 40%, причем акцент при наборе дополнительного персонала делается на профессиональных менеджерах, которые смогут квалифицированно проконсультировать клиента.
Накануне открытия гипермаркета в Казани была запущена бонусная программа ОБИ Клуб, которая гарантирует щедрый кэшбэк до 10% с каждой покупки. Накопленными баллами можно оплачивать до 50% стоимости приобретенных товаров.
"Карта ОБИ Клуба станет для наших покупателей в Казани дополнительным стимулом для перемен. ОБИ не только вдохновляет, но и помогает клиентам воплощать свои мечты с максимальной выгодой", – подчеркивает Хельмар Шернек.
О компании ОБИ:
В Россию компания ОБИ пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. На данный момент в России работают 27 гипермаркетов ОБИ в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.
Новости компании и информация об акциях на сайте www.obi.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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