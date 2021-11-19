https://ria.ru/20211119/gipermarket-1759843618.html

ОБИ в Казани открылся на новом месте

ОБИ в Казани открылся на новом месте - РИА Новости, 19.11.2021

ОБИ в Казани открылся на новом месте

В Казани на территории МЕГИ 19 ноября открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:26

2021-11-19T16:26

2021-11-19T16:26

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МОСКВА, 19 ноя - Пресс-служба "ОБИ Россия". В Казани на территории МЕГИ 19 ноября открылся новый гипермаркет для ремонта и дачи ОБИ. Специально для магазина было построено отдельное здание напротив основного комплекса МЕГИ по адресу: Проспект Победы, 141, к. 2. В новом гипермаркете расширилась зона DIY, появились дизайнерские шоу-румы, отдельные места для работы с бизнес-клиентами, а также специальные зоны самовывоза и выдачи онлайн-заказов.Торговая площадь нового гипермаркета составляет свыше 12 600 квадратных метров, из которых более 4000 квадратных метров занимает знаменитый "Садовый центр". Покупателям будет еще удобнее приезжать в магазин: у ОБИ появилась отдельная парковка на 350 мест и крытая велопарковка на 32 велосипеда. Кроме того, позаботились и о владельцах электромобилей – для их транспортных средств тоже есть отдельные места.В основе обновленной концепции гипермаркета ОБИ Казань три направления: диджитализация, вдохновение и персонализация.В ОБИ Казань реализованы самые современные решения на рынке DIY, представлены последние коллекции товаров для ремонта, дачи и сада. В отделе с плиткой и сантехникой оборудованы шоу-румы с готовыми решениями дизайна ванных комнат. При их разработке учитывалась реальная планировка санузлов в новостройках Казани.В магазине также кардинально изменилось расположение отделов, теперь вся навигация построена в соответствии с этапами ремонта. Обновленный гипермаркет спроектирован по принципу одного центрального прохода: с правой стороны покупатели могут найти все необходимое для строительства и чернового ремонта, а с левой – для чистовой отделки и финального декора.Покупатели в ОБИ Казань могут получить полный спектр дополнительных сервисов. На отдельной стойке дизайнеры ОБИ бесплатно создадут прямо на месте по индивидуальным размерам дизайн-проект ванной комнаты с полным расчетом стоимости материалов и 3D-визуализацией. Сотрудники отдела лакокрасочных материалов сделают колеровку, а столяры в строительном отделе распилят доски по заданным размерам.Дополнительно можно заказать монтаж дверей и освещения, также в новом гипермаркете оптимизированы тарифы на доставку товаров.Особая гордость сети гипермаркетов ОБИ – это "Садовый центр", где представлен огромный выбор растений, садовой техники и инструментов, товаров для дачи, сада, отдыха на природе и ландшафтного дизайна. В летний период здесь будет работать открытая площадка с уникальной системой затенения, которая защитит растения от активного солнца. Сейчас, в преддверии зимних праздников, в "Садовом центре" расположилась легендарная новогодняя ярмарка ОБИ с широким ассортиментом украшений, искусственных и живых елок.Процесс выдачи онлайн-покупок в ОБИ Казань продуман до мелочей. Благодаря оптимизации зоны самовывоза, отдельной зоны "пикапа" и дополнительного места выдачи онлайн-заказов, покупатели смогут значительно сэкономить свое время.Отдельное внимание уделено сотрудничеству с B2B-клиентами, дизайнерами и представителями профессиональных строительных бригад. Для работы с предпринимателями выделена специальная комфортная зона с кофемашиной и удобным диваном, где процесс заказа необходимых товаров превратится в удовольствие. Обработкой документов и общением с клиентами занимаются отдельные менеджеры, которые при необходимости могут подобрать альтернативы товарам в любом ценовом сегменте. Более того, они оформляют заявки по телефону, выполняя функции персонального ассистента.Преобразования потребовали расширения штата. Число сотрудников магазина увеличится на 40%, причем акцент при наборе дополнительного персонала делается на профессиональных менеджерах, которые смогут квалифицированно проконсультировать клиента.Накануне открытия гипермаркета в Казани была запущена бонусная программа ОБИ Клуб, которая гарантирует щедрый кэшбэк до 10% с каждой покупки. Накопленными баллами можно оплачивать до 50% стоимости приобретенных товаров."Карта ОБИ Клуба станет для наших покупателей в Казани дополнительным стимулом для перемен. ОБИ не только вдохновляет, но и помогает клиентам воплощать свои мечты с максимальной выгодой", – подчеркивает Хельмар Шернек.О компании ОБИ:В Россию компания ОБИ пришла в 2003 году и стала первой западной розничной сетью DIY в стране. На данный момент в России работают 27 гипермаркетов ОБИ в 14 городах: 8 — в Москве, 5 — в Санкт-Петербурге, по 2 магазина — в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге и по одному — в Казани, Омске, Волгограде, Краснодаре, Саратове, Рязани, Сургуте, Брянске, Туле и Волжском.Новости компании и информация об акциях на сайте www.obi.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы