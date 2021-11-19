https://ria.ru/20211119/genetika-1759861374.html
Эксперт заявила о росте популярности генетики
Эксперт заявила о росте популярности генетики - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт заявила о росте популярности генетики
Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:26
2021-11-19T17:26
2021-11-19T17:26
общество
наука
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
генетика
мария воронцова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141058/96/1410589630_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_43fc24c37c487c5e36c0bfa7fc93d81c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова в завершение всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века"."Обратила внимание на приятную продуктивную атмосферу, которая помогла спикерам раскрыться и прямо высказать своё мнение. Эта концепция открытого диалога она была вполне реализована за эти два дня. Мне очень понравился формат, который позволял состояться именно дискуссии, а не просто заслушать доклады. Мне было особенно приятно увидеть количество зрителей в онлайн–режиме, потому что это говорит о возрастающей популярности данных вопросов", - сказала Воронцова.Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" прошла с 18-19 ноября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
https://ria.ru/20211118/geny-1759632222.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141058/96/1410589630_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_8082b9c27c8303bfc02425977077a380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, наука, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), генетика, мария воронцова, россия
Эксперт заявила о росте популярности генетики
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Воронцова: популярность вопросов в области генетики растет