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Эксперт заявила о росте популярности генетики
Эксперт заявила о росте популярности генетики - РИА Новости, 19.11.2021
Эксперт заявила о росте популярности генетики
Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:26
2021-11-19T17:26
общество
наука
москва
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
генетика
мария воронцова
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова в завершение всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века"."Обратила внимание на приятную продуктивную атмосферу, которая помогла спикерам раскрыться и прямо высказать своё мнение. Эта концепция открытого диалога она была вполне реализована за эти два дня. Мне очень понравился формат, который позволял состояться именно дискуссии, а не просто заслушать доклады. Мне было особенно приятно увидеть количество зрителей в онлайн–режиме, потому что это говорит о возрастающей популярности данных вопросов", - сказала Воронцова.Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" прошла с 18-19 ноября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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общество, наука, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), генетика, мария воронцова, россия
17:26 19.11.2021
 
Эксперт заявила о росте популярности генетики

Сотрудник НМИЦ эндокринологии Воронцова: популярность вопросов в области генетики растет

© Fotolia / Dan RaceУченый с моделью ДНК в пробирке
Ученый с моделью ДНК в пробирке - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Fotolia / Dan Race
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова в завершение всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".
"Обратила внимание на приятную продуктивную атмосферу, которая помогла спикерам раскрыться и прямо высказать своё мнение. Эта концепция открытого диалога она была вполне реализована за эти два дня. Мне очень понравился формат, который позволял состояться именно дискуссии, а не просто заслушать доклады. Мне было особенно приятно увидеть количество зрителей в онлайн–режиме, потому что это говорит о возрастающей популярности данных вопросов", - сказала Воронцова.
Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" прошла с 18-19 ноября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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ОбществоНаукаМоскваМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)генетикаМария ВоронцоваРоссия
 
 
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