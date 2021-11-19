https://ria.ru/20211119/genetika-1759861374.html

Эксперт заявила о росте популярности генетики

Эксперт заявила о росте популярности генетики - РИА Новости, 19.11.2021

Эксперт заявила о росте популярности генетики

Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:26

2021-11-19T17:26

2021-11-19T17:26

общество

наука

москва

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

генетика

мария воронцова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/141058/96/1410589630_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_43fc24c37c487c5e36c0bfa7fc93d81c.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Популярность вопросов в области генетики возрастает, заявила кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова в завершение всероссийской конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века"."Обратила внимание на приятную продуктивную атмосферу, которая помогла спикерам раскрыться и прямо высказать своё мнение. Эта концепция открытого диалога она была вполне реализована за эти два дня. Мне очень понравился формат, который позволял состояться именно дискуссии, а не просто заслушать доклады. Мне было особенно приятно увидеть количество зрителей в онлайн–режиме, потому что это говорит о возрастающей популярности данных вопросов", - сказала Воронцова.Всероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" прошла с 18-19 ноября в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

https://ria.ru/20211118/geny-1759632222.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, наука, москва, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), генетика, мария воронцова, россия