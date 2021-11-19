https://ria.ru/20211119/frantsiya-1759904916.html
Во Франции захотели выйти из НАТО ради союза с Россией
Французы захотели выйти из НАТО и заключить союз с Россией - РИА Новости, 20.11.2021
Во Франции захотели выйти из НАТО ради союза с Россией
Читатели газеты Le Figaro возмутились позицией автора статьи о "сосредоточении российских войск" у границы с Украиной. РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-19T21:24
2021-11-19T21:24
2021-11-20T00:55
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Читатели газеты Le Figaro возмутились позицией автора статьи о "сосредоточении российских войск" у границы с Украиной.Комментаторы также выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы."Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей", — написал PNL.Пользователь с ником Voîna Krasnaîa заявил, что Россия вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО под руководством США."Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?" — поинтересовался читатель.Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море."В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ", — написал Giovani Grimaldi."Украина — яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!" — заявил Lugdunum.Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы.В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия не вмешивается в него.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, сша, франция, нато, россия
21:24 19.11.2021 (обновлено: 00:55 20.11.2021)
Французы захотели выйти из НАТО и заключить союз с Россией
Читатели Le Figaro предложили Франции выйти из НАТО и стать союзником России
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Читатели газеты Le Figaro
возмутились позицией автора статьи о "сосредоточении российских войск" у границы с Украиной
.
Комментаторы также выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы.
"Нам не нужно равняться на наших так называемых американских друзей", — написал PNL.
Пользователь с ником Voîna Krasnaîa заявил, что Россия
вынуждена реагировать на воинственную и коварную политику НАТО
под руководством США
.
"Какая страна может похвастаться таким терпением, как Россия?" — поинтересовался читатель.
"Ну конечно же, НАТО не делает ничего, что может спровоцировать конфликт с Россией", — сыронизировал другой посетитель сайта газеты.
Он напомнил о воздушном патрулировании у западных границ России и заходах кораблей в ее территориальные воды в Черном море
.
"В будущем Украина должна воссоединиться с Россией, как когда-то ГДР объединилась с ФРГ", — написал Giovani Grimaldi.
"Украина — яблоко раздора, которое США поддерживают, чтобы помешать нам сблизиться с Россией в стратегическом плане, хотя это наша историческая стратегическая задача!" — заявил Lugdunum.
Он призвал оставить украинцев в покое и дать им самостоятельно решить собственные проблемы.
"Давайте <…> выйдем из НАТО и начнем договариваться о стратегическом партнерстве с Россией, нашим давним союзником", — подытожил пользователь.
В зарубежных СМИ в последнее время стали часто публиковаться сообщения о том, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
заявлял, что страна перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Также российское правительство уже не раз подчеркивало, что конфликт на Украине внутриполитический и Россия не вмешивается в него.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>