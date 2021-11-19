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МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны
МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны - РИА Новости, 19.11.2021
МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны
МЧС России планирует проверить в ближайшее время во всех медицинских учреждениях страны техническое состояние электрических сетей и электрооборудования,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T19:47
2021-11-19T19:47
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
электричество
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует проверить в ближайшее время во всех медицинских учреждениях страны техническое состояние электрических сетей и электрооборудования, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В ближайшее время в медучреждениях пройдут обследование электросетей, кабелей и электрооборудования", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в текущем году по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности приостанавливалась работа девяти таких объектов. К административной ответственности было привлечено более 2 тысяч юридических и почти 3 тысячи должностных лиц."Еще около полутора тысяч дел об административных правонарушениях направлено в суды", - резюмировал представитель ведомства.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электричество, россия
19:47 19.11.2021
 
МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны

МЧС проверит во всех медицинских учреждениях состояние электросетей и электрооборудования

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует проверить в ближайшее время во всех медицинских учреждениях страны техническое состояние электрических сетей и электрооборудования, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В ближайшее время в медучреждениях пройдут обследование электросетей, кабелей и электрооборудования", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в текущем году по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности приостанавливалась работа девяти таких объектов. К административной ответственности было привлечено более 2 тысяч юридических и почти 3 тысячи должностных лиц.
"Еще около полутора тысяч дел об административных правонарушениях направлено в суды", - резюмировал представитель ведомства.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭлектричествоРоссия
 
 
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