https://ria.ru/20211119/elektroseti-1759892246.html

МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны

МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны - РИА Новости, 19.11.2021

МЧС проверит состояние электросетей во всех медучреждениях страны

МЧС России планирует проверить в ближайшее время во всех медицинских учреждениях страны техническое состояние электрических сетей и электрооборудования,... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:47

2021-11-19T19:47

2021-11-19T19:47

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

электричество

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. МЧС России планирует проверить в ближайшее время во всех медицинских учреждениях страны техническое состояние электрических сетей и электрооборудования, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."В ближайшее время в медучреждениях пройдут обследование электросетей, кабелей и электрооборудования", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в текущем году по решению судов из-за нарушений требований пожарной безопасности приостанавливалась работа девяти таких объектов. К административной ответственности было привлечено более 2 тысяч юридических и почти 3 тысячи должностных лиц."Еще около полутора тысяч дел об административных правонарушениях направлено в суды", - резюмировал представитель ведомства.

https://ria.ru/20211011/dacha-1753992573.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), электричество, россия