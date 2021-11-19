https://ria.ru/20211119/eksport-1759846407.html

РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами

РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами - РИА Новости, 19.11.2021

РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Тульской области договорились помогать экспортерам региона с помощью новых инструментов... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:40

2021-11-19T16:40

2021-11-19T16:40

экономика

российский экспортный центр

алексей дюмин

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Тульской области договорились помогать экспортерам региона с помощью новых инструментов государственной поддержки, сообщает РЭЦ."Внедрение новых инструментов государственной поддержки с целью стимулирования экспортной активности обсуждали 19 ноября 2021 года на встрече председателя правления АО "Росэксимбанк" Азера Талыбова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Речь в том числе шла о кредитно-гарантийной поддержке с помощью инструментов Группы РЭЦ", - говорится в сообщении.Дюмин отметил, что в регионе динамично развивается промышленность и сфера услуг. "Даже в непростой 2020 год промышленное производство в регионе выросло на 12,4%, а АПК– почти на 9%", - сказал губернатор."Мы заинтересованы в дальнейшем расширении товарного присутствия тульской продукции за пределами России. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году нарастить объёмы экспорта на 70%. Для нас это стратегический приоритет", - добавил он."За 10 месяцев 2021 года 112 предприятий Тульской области получили поддержку со стороны Группы РЭЦ. Общий объем поддержанного экспорта РЭЦ за этот период достиг 280,2 миллиона долларов. Речь о поддержке как крупных компаний, которые уже не первый год активно занимаются экспортом, так и небольших производителей, которые только начинают работать на внешних рынках", - сказал в свою очередь Талыбов.Общий объем экспорта Тульской области за 8 месяцев 2021 года составил 2,4 миллиарда долларов, что на 33,3% выше по сравнению с 8 месяцами 2020 года. Количество стран-партнеров в экспорте Тульской области – 134.

https://ria.ru/20211116/vystavka-1759240574.html

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экономика, российский экспортный центр, алексей дюмин, россия