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РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами
РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами - РИА Новости, 19.11.2021
РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Тульской области договорились помогать экспортерам региона с помощью новых инструментов... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:40
2021-11-19T16:40
экономика
российский экспортный центр
алексей дюмин
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Тульской области договорились помогать экспортерам региона с помощью новых инструментов государственной поддержки, сообщает РЭЦ."Внедрение новых инструментов государственной поддержки с целью стимулирования экспортной активности обсуждали 19 ноября 2021 года на встрече председателя правления АО "Росэксимбанк" Азера Талыбова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Речь в том числе шла о кредитно-гарантийной поддержке с помощью инструментов Группы РЭЦ", - говорится в сообщении.Дюмин отметил, что в регионе динамично развивается промышленность и сфера услуг. "Даже в непростой 2020 год промышленное производство в регионе выросло на 12,4%, а АПК– почти на 9%", - сказал губернатор."Мы заинтересованы в дальнейшем расширении товарного присутствия тульской продукции за пределами России. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году нарастить объёмы экспорта на 70%. Для нас это стратегический приоритет", - добавил он."За 10 месяцев 2021 года 112 предприятий Тульской области получили поддержку со стороны Группы РЭЦ. Общий объем поддержанного экспорта РЭЦ за этот период достиг 280,2 миллиона долларов. Речь о поддержке как крупных компаний, которые уже не первый год активно занимаются экспортом, так и небольших производителей, которые только начинают работать на внешних рынках", - сказал в свою очередь Талыбов.Общий объем экспорта Тульской области за 8 месяцев 2021 года составил 2,4 миллиарда долларов, что на 33,3% выше по сравнению с 8 месяцами 2020 года. Количество стран-партнеров в экспорте Тульской области – 134.
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экономика, российский экспортный центр, алексей дюмин, россия
16:40 19.11.2021
 

РЭЦ и Тульская область будут поддерживать экспорт новыми инструментами

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) и правительство Тульской области договорились помогать экспортерам региона с помощью новых инструментов государственной поддержки, сообщает РЭЦ.

"Внедрение новых инструментов государственной поддержки с целью стимулирования экспортной активности обсуждали 19 ноября 2021 года на встрече председателя правления АО "Росэксимбанк" Азера Талыбова и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Речь в том числе шла о кредитно-гарантийной поддержке с помощью инструментов Группы РЭЦ", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
16 ноября, 10:36
РЭЦ поддержал участие более 20 компаний на выставке Medica
Дюмин отметил, что в регионе динамично развивается промышленность и сфера услуг. "Даже в непростой 2020 год промышленное производство в регионе выросло на 12,4%, а АПК– почти на 9%", - сказал губернатор.
"Мы заинтересованы в дальнейшем расширении товарного присутствия тульской продукции за пределами России. Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу к 2030 году нарастить объёмы экспорта на 70%. Для нас это стратегический приоритет", - добавил он.
"За 10 месяцев 2021 года 112 предприятий Тульской области получили поддержку со стороны Группы РЭЦ. Общий объем поддержанного экспорта РЭЦ за этот период достиг 280,2 миллиона долларов. Речь о поддержке как крупных компаний, которые уже не первый год активно занимаются экспортом, так и небольших производителей, которые только начинают работать на внешних рынках", - сказал в свою очередь Талыбов.
"В регионе достаточное количество компаний с высоким экспортным потенциалом во многих отраслях, от химической и строительной до АПК и IT, и мы готовы расширять спектр доступных им инструментов, в том числе финансовых, чтобы стимулировать увеличение экспортных потоков", - заключил глава банка.
Общий объем экспорта Тульской области за 8 месяцев 2021 года составил 2,4 миллиарда долларов, что на 33,3% выше по сравнению с 8 месяцами 2020 года. Количество стран-партнеров в экспорте Тульской области – 134.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центрАлексей ДюминРоссия
 
 
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