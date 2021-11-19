https://ria.ru/20211119/dtp-1759852525.html

На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля

На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 19.11.2021

На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля

Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой в Москве, движение свободно по одной полосе из трёх, сообщает департамент транспорта РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:58

2021-11-19T16:58

2021-11-19T17:00

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой в Москве, движение свободно по одной полосе из трёх, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."На внешней стороне ТТК в районе дома 4 по Беговой улице столкнулись четыре автомобиля, в том числе один грузовик. На месте работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется. Движение свободно по одной полосе из трёх. Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП через Ленинградский проспект", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы