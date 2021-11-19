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На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля
На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля - РИА Новости, 19.11.2021
На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля
Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой в Москве, движение свободно по одной полосе из трёх, сообщает департамент транспорта РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:58
2021-11-19T16:58
2021-11-19T17:00
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой в Москве, движение свободно по одной полосе из трёх, сообщает департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале."На внешней стороне ТТК в районе дома 4 по Беговой улице столкнулись четыре автомобиля, в том числе один грузовик. На месте работают оперативные службы города, информация о пострадавших уточняется. Движение свободно по одной полосе из трёх. Просим водителей, по возможности, объезжать место ДТП через Ленинградский проспект", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
16:58 19.11.2021 (обновлено: 17:00 19.11.2021)
На ТТК в Москве столкнулись четыре автомобиля
На внешней стороне ТТК в районе улицы Беговой в Москве столкнулись четыре автомобиля