Климкин испугался русской "мясорубки" в Донбассе

07:16 19.11.2021 (обновлено: 15:06 19.11.2021)
Климкин призвал Киев изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс
Экс-глава МИД Украины Климкин: Киев в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Киев в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, нужна новая стратегия по региону, считает экс-глава МИД страны Павел Климкин.
"Мы в очень опасной ситуации. <…> Мы в шаге от того, чтоб начать терять Донбасс. Нам нужно говорить с нашими друзьями, <…> что нам нужна новая стратегия, нам нужно говорить: этот "Минск" не работает. Он не будет работать, поскольку (президент России Владимир) Путин готов идти дальше. <…> Сейчас реально геополитическая мясорубка может начать крутиться. И мы должны понять, а где мы в этой игре. И если мы не сделаем правильные ставки, то у нас есть реальная угроза, что нас в фарш перемелют", — сказал Климкин в эфире телеканала "1+1".
По его словам, сегодня угроза "провокаций не такая, как весной, а больше". Он подчеркнул, что Киеву нужна новая стратегия по Донбассу.
Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.
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