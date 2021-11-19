https://ria.ru/20211119/donbass-1759735353.html

Климкин испугался русской "мясорубки" в Донбассе

Климкин призвал Киев изменить стратегию, чтобы не потерять Донбасс - РИА Новости, 19.11.2021

Климкин испугался русской "мясорубки" в Донбассе

Киев в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, нужна новая стратегия по региону, считает экс-глава МИД страны Павел Климкин. РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T07:16

2021-11-19T07:16

2021-11-19T15:06

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КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости. Киев в шаге от того, чтобы начать терять Донбасс, нужна новая стратегия по региону, считает экс-глава МИД страны Павел Климкин.По его словам, сегодня угроза "провокаций не такая, как весной, а больше". Он подчеркнул, что Киеву нужна новая стратегия по Донбассу.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. В Москве заявляют, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение и страна никому не угрожала и не угрожает.Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией и на фоне вооруженного конфликта в Донбассе. Украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела государства, а в январе 2015 года официально объявили ее "страной-агрессором". Россия неоднократно подчеркивала, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не является субъектом Минских соглашений.

https://ria.ru/20211115/klimkin-1759210385.html

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в мире, украина, киев, москва, павел климкин, донбасс, россия