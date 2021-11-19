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"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину - РИА Новости, 19.11.2021
"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину
НАТО повышает ставки в противостоянии с Россией. Британия намерена отправить на Украину несколько сотен элитных бойцов. Страны альянса накачивают Киев... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T08:00
2021-11-19T08:05
безопасность
одесса
львовская область
sas
министерство обороны сша
сергей лавров
f-16
военно-морские силы украины
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. НАТО повышает ставки в противостоянии с Россией. Британия намерена отправить на Украину несколько сотен элитных бойцов. Страны альянса накачивают Киев современным оружием. О том, с чем связана эта активность, — в материале РИА Новости.Элита армииПо данным таблоида The Mirror, британское правительство поначалу сомневалось, однако военные все же убедили в якобы реальности угрозы со стороны Кремля. Мол, российские танки вот-вот перейдут границу и победным маршем устремятся на Киев. По замыслу Лондона, 600 элитных солдат "сорвут коварные планы".Костяк спецгруппы — бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и спецназа SAS, известного еще со времен Второй мировой. На счету этого подразделения десятки успешных операций по всему миру. По его образцу сформировали известные спецотряды, в частности американскую "Дельту". Фишка британских спецов — действия за линией фронта, диверсии в тылу противника и глубинная разведка.Источники издания, правда, уточняют: приказ о переброске на Украину дадут только "в случае вторжения Москвы". Но сами профи уже в полной боеготовности.Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер, вторя СМИ, заявил о "как никогда высокой" вероятности случайного начала войны между Россией и Западом. Роковой момент никак "нельзя прозевать".Алармистскую риторику британцы объясняют "стягиванием российских войск" к границе с Украиной. Хотя в Москве неоднократно указывали, что в плановых маневрах, которые проходят строго в суверенных границах, ничего необычного нет."Военное освоение"Киев и правительства западных стран все громче кричат об "агрессии Кремля". Не секрет, что под предлогом защиты союзника НАТО прочно обосновалась на Украине и продолжает накачивать ВСУ вооружениями. В частности, на днях в Киев доставили 80 тонн боеприпасов различного назначения. А ранее в ноябре из США отплыл корабль с двумя катерами типа Island для нужд ВМСУ.Видимо, скоро пришлют еще. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес два дня назад пообещал и дальше "развивать возможности" ВСУ.На Украине уже действуют несколько военных объектов НАТО. В частности, с 2015-го на Яворовском полигоне во Львовской области инструкторы Пентагона обучают бойцов ВСУ. Формально полигон принадлежит Киеву, фактически же это база альянса. Просто "украинских коллег" туда пускают.В отличие от пункта управления кораблями в Очакове (Николаевская область), построенного батальоном морской пехоты США, здесь американцы планируют оборудовать плавучий док, чтобы ремонтировать и обслуживать свои вымпела — неподалеку от крымского побережья.Британцы же облюбовали порт Южный в 30 километрах от Одессы. Военные водолазы выполнили тут все необходимые для строительства военно-морской базы предварительные работы. О присутствии ВМФ Украины нет и речи. Лондон выражал желание обзавестись аналогичным объектом и на Азовском море.По данным украинских СМИ, под Мариуполем американские военспецы готовят украинских снайперов, под Алешками Херсонской области — диверсантов, в разведцентре на острове Змеиный — разведчиков и боевых пловцов, под Михайловкой — операторов БПЛА. В Штатах Украину считают, по сути, собственной территорией. На днях конгрессмен Майк Тернер прямо сказал о "постоянном присутствии" там Пентагона.Вклад НАТОВпрочем, очевидно, Киеву этого мало. Так, депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда раскрыл задачу Минобороны: "затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество".Об этом же открыто говорят первые лица украинского государства. В российском МИД связали воинственную риторику Киева с очередным требованием прислать оружие. "Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь", — сказал Сергей Лавров.Осознают это и на Украине. По данным издания ZN.ua, в свете "обострения на юго-востоке" в Пентагон отправили список с пожеланиями: ракеты "Гарпун" (для морских целей) и сухопутные SLAM (Standoff Land Attack Missile). Ранее просили зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 или JAS 39 Gripen, а также бронетехнику.
https://ria.ru/20211116/nato-1759313977.html
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безопасность, одесса, львовская область, sas, министерство обороны сша, сергей лавров, f-16, военно-морские силы украины, остап бендер, россия
08:00 19.11.2021 (обновлено: 08:05 19.11.2021)
 

"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. НАТО повышает ставки в противостоянии с Россией. Британия намерена отправить на Украину несколько сотен элитных бойцов. Страны альянса накачивают Киев современным оружием. О том, с чем связана эта активность, — в материале РИА Новости.

Элита армии

По данным таблоида The Mirror, британское правительство поначалу сомневалось, однако военные все же убедили в якобы реальности угрозы со стороны Кремля. Мол, российские танки вот-вот перейдут границу и победным маршем устремятся на Киев. По замыслу Лондона, 600 элитных солдат "сорвут коварные планы".
Костяк спецгруппы — бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и спецназа SAS, известного еще со времен Второй мировой. На счету этого подразделения десятки успешных операций по всему миру. По его образцу сформировали известные спецотряды, в частности американскую "Дельту". Фишка британских спецов — действия за линией фронта, диверсии в тылу противника и глубинная разведка.
Бойцы САС из состава Task Force Black в Ираке
Бойцы САС из состава Task Force Black в Ираке
Бойцы САС из состава Task Force Black в Ираке
Источники издания, правда, уточняют: приказ о переброске на Украину дадут только "в случае вторжения Москвы". Но сами профи уже в полной боеготовности.
Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер, вторя СМИ, заявил о "как никогда высокой" вероятности случайного начала войны между Россией и Западом. Роковой момент никак "нельзя прозевать".
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
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В НАТО призвали направить четкое послание России из-за Украины
Алармистскую риторику британцы объясняют "стягиванием российских войск" к границе с Украиной. Хотя в Москве неоднократно указывали, что в плановых маневрах, которые проходят строго в суверенных границах, ничего необычного нет.

"Военное освоение"

Киев и правительства западных стран все громче кричат об "агрессии Кремля". Не секрет, что под предлогом защиты союзника НАТО прочно обосновалась на Украине и продолжает накачивать ВСУ вооружениями. В частности, на днях в Киев доставили 80 тонн боеприпасов различного назначения. А ранее в ноябре из США отплыл корабль с двумя катерами типа Island для нужд ВМСУ.
Видимо, скоро пришлют еще. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес два дня назад пообещал и дальше "развивать возможности" ВСУ.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
На Украине уже действуют несколько военных объектов НАТО. В частности, с 2015-го на Яворовском полигоне во Львовской области инструкторы Пентагона обучают бойцов ВСУ. Формально полигон принадлежит Киеву, фактически же это база альянса. Просто "украинских коллег" туда пускают.
В отличие от пункта управления кораблями в Очакове (Николаевская область), построенного батальоном морской пехоты США, здесь американцы планируют оборудовать плавучий док, чтобы ремонтировать и обслуживать свои вымпела — неподалеку от крымского побережья.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Посетители на фрегате Гетман Сагайдачный во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Посетители на фрегате "Гетман Сагайдачный" во время демонстрации кораблей ВМСУ в рамках празднования Дня независимости Украины
Британцы же облюбовали порт Южный в 30 километрах от Одессы. Военные водолазы выполнили тут все необходимые для строительства военно-морской базы предварительные работы. О присутствии ВМФ Украины нет и речи. Лондон выражал желание обзавестись аналогичным объектом и на Азовском море.
По данным украинских СМИ, под Мариуполем американские военспецы готовят украинских снайперов, под Алешками Херсонской области — диверсантов, в разведцентре на острове Змеиный — разведчиков и боевых пловцов, под Михайловкой — операторов БПЛА. В Штатах Украину считают, по сути, собственной территорией. На днях конгрессмен Майк Тернер прямо сказал о "постоянном присутствии" там Пентагона.

Вклад НАТО

Впрочем, очевидно, Киеву этого мало. Так, депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда раскрыл задачу Минобороны: "затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 16:45
Захарова обвинила Великобританию в поощрении "реваншистских" планов Украины
Об этом же открыто говорят первые лица украинского государства. В российском МИД связали воинственную риторику Киева с очередным требованием прислать оружие.
"Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь", — сказал Сергей Лавров.
© www.globalsecurity.orgракета "Гарпун"
ракета Гарпун
© www.globalsecurity.org
ракета "Гарпун"
Осознают это и на Украине. По данным издания ZN.ua, в свете "обострения на юго-востоке" в Пентагон отправили список с пожеланиями: ракеты "Гарпун" (для морских целей) и сухопутные SLAM (Standoff Land Attack Missile). Ранее просили зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 или JAS 39 Gripen, а также бронетехнику.
 
БезопасностьОдессаЛьвовская областьSASМинистерство обороны СШАСергей ЛавровF-16Военно-морские силы УкраиныОстап БендерРоссия
 
 
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