https://ria.ru/20211119/donbass-1759510502.html

"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину

"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину - РИА Новости, 19.11.2021

"Устроить хаос в тылу". У НАТО новые планы на Украину

НАТО повышает ставки в противостоянии с Россией. Британия намерена отправить на Украину несколько сотен элитных бойцов. Страны альянса накачивают Киев... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T08:00

2021-11-19T08:00

2021-11-19T08:05

безопасность

одесса

львовская область

sas

министерство обороны сша

сергей лавров

f-16

военно-морские силы украины

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. НАТО повышает ставки в противостоянии с Россией. Британия намерена отправить на Украину несколько сотен элитных бойцов. Страны альянса накачивают Киев современным оружием. О том, с чем связана эта активность, — в материале РИА Новости.Элита армииПо данным таблоида The Mirror, британское правительство поначалу сомневалось, однако военные все же убедили в якобы реальности угрозы со стороны Кремля. Мол, российские танки вот-вот перейдут границу и победным маршем устремятся на Киев. По замыслу Лондона, 600 элитных солдат "сорвут коварные планы".Костяк спецгруппы — бойцы 16-й десантно-штурмовой бригады и спецназа SAS, известного еще со времен Второй мировой. На счету этого подразделения десятки успешных операций по всему миру. По его образцу сформировали известные спецотряды, в частности американскую "Дельту". Фишка британских спецов — действия за линией фронта, диверсии в тылу противника и глубинная разведка.Источники издания, правда, уточняют: приказ о переброске на Украину дадут только "в случае вторжения Москвы". Но сами профи уже в полной боеготовности.Глава Генштаба Великобритании генерал Ник Картер, вторя СМИ, заявил о "как никогда высокой" вероятности случайного начала войны между Россией и Западом. Роковой момент никак "нельзя прозевать".Алармистскую риторику британцы объясняют "стягиванием российских войск" к границе с Украиной. Хотя в Москве неоднократно указывали, что в плановых маневрах, которые проходят строго в суверенных границах, ничего необычного нет."Военное освоение"Киев и правительства западных стран все громче кричат об "агрессии Кремля". Не секрет, что под предлогом защиты союзника НАТО прочно обосновалась на Украине и продолжает накачивать ВСУ вооружениями. В частности, на днях в Киев доставили 80 тонн боеприпасов различного назначения. А ранее в ноябре из США отплыл корабль с двумя катерами типа Island для нужд ВМСУ.Видимо, скоро пришлют еще. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес два дня назад пообещал и дальше "развивать возможности" ВСУ.На Украине уже действуют несколько военных объектов НАТО. В частности, с 2015-го на Яворовском полигоне во Львовской области инструкторы Пентагона обучают бойцов ВСУ. Формально полигон принадлежит Киеву, фактически же это база альянса. Просто "украинских коллег" туда пускают.В отличие от пункта управления кораблями в Очакове (Николаевская область), построенного батальоном морской пехоты США, здесь американцы планируют оборудовать плавучий док, чтобы ремонтировать и обслуживать свои вымпела — неподалеку от крымского побережья.Британцы же облюбовали порт Южный в 30 километрах от Одессы. Военные водолазы выполнили тут все необходимые для строительства военно-морской базы предварительные работы. О присутствии ВМФ Украины нет и речи. Лондон выражал желание обзавестись аналогичным объектом и на Азовском море.По данным украинских СМИ, под Мариуполем американские военспецы готовят украинских снайперов, под Алешками Херсонской области — диверсантов, в разведцентре на острове Змеиный — разведчиков и боевых пловцов, под Михайловкой — операторов БПЛА. В Штатах Украину считают, по сути, собственной территорией. На днях конгрессмен Майк Тернер прямо сказал о "постоянном присутствии" там Пентагона.Вклад НАТОВпрочем, очевидно, Киеву этого мало. Так, депутат от партии "Слуга народа" Олег Дунда раскрыл задачу Минобороны: "затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество".Об этом же открыто говорят первые лица украинского государства. В российском МИД связали воинственную риторику Киева с очередным требованием прислать оружие. "Ясно, что Зеленский не прочь спровоцировать какие-то инциденты в расчете на то, что, как говорил Остап Бендер, "заграница нам поможет". Думаю, что все мало-мальски осведомленные и следящие за развитием событий западные эксперты прекрасно понимают, о чем идет речь", — сказал Сергей Лавров.Осознают это и на Украине. По данным издания ZN.ua, в свете "обострения на юго-востоке" в Пентагон отправили список с пожеланиями: ракеты "Гарпун" (для морских целей) и сухопутные SLAM (Standoff Land Attack Missile). Ранее просили зенитно-ракетные комплексы Patriot, истребители F-16 или JAS 39 Gripen, а также бронетехнику.

https://ria.ru/20211116/nato-1759313977.html

https://ria.ru/20211117/ugroza-1759502680.html

одесса

львовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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