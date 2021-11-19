https://ria.ru/20211119/depressiya-1759834158.html

Ученые нашли способ блокирования депрессии и стресса

Ученые нашли способ блокирования депрессии и стресса - РИА Новости, 19.11.2021

Ученые нашли способ блокирования депрессии и стресса

Нейробиологи выявили мозговой рецептор, связанный с депрессией и тревогой, и подробно изучили его структуру. Авторы продемонстрировали в экспериментах на мышах, РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T15:44

2021-11-19T15:44

2021-11-19T15:44

наука

сша

депрессия

биология

нейробиология

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Нейробиологи выявили мозговой рецептор, связанный с депрессией и тревогой, и подробно изучили его структуру. Авторы продемонстрировали в экспериментах на мышах, что блокирование этого рецептора снимает хронический стресс и депрессию. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.В 2018-м ученые из Исследовательского института Скриппса во Флориде во главе с Кириллом Мартемьяновым обнаружили, что в префронтальной коре людей с сильными депрессивными расстройствами в необычно высоких концентрациях присутствует рецептора клеток мозга GPR158. Они также установили, что у мышей, которых подвергали хроническому стрессу, в коре головного мозга также увеличивался уровень этого рецептора, а его подавление делало животных более спокойными и устойчивыми к стрессу.Теперь авторы открытия вместе с коллегами из других институтов и университетов США, Великобритании и Индии изучили на атомном уровне структуру рецептора, что, по их мнению, позволит в будущем разработать терапевтические средства для лечения депрессии и различных расстройств настроения, основанных на блокировании GPR158."Мы изучаем этот рецептор более десяти лет и довольно хорошо разобрались в его биологии, — приводятся в пресс-релизе Института Скриппса слова Кирилла Мартемьянова, профессора и руководителя отдела неврологии института. — Поэтому действительно приятно впервые увидеть, как он устроен"Исторически GPR158 было непросто изучить, так как он относится к группе орфанных рецепторов, для которых не определены молекулы, отвечающие за включение его сигнальной функции. Кроме того, в отличие от большинства аналогичных рецепторов, он существует в тесной связи с сигнальным белковым комплексом RGS — регулятором передачи сигналов G-белка — который действует как мощный тормоз клеточной передачи сигналов.Чтобы нанести на карту атомную структуру GPR158 с разрешением менее одной миллиардной метра и определить, как он связан с группой белков, определяющих его активность, исследователи впервые использовали метод Cryo-EM — ультрахолодной одночастичной электронной микроскопии. Метод основан на замораживании белков при сверхнизких температурах и изучении их организации через линзы мощных микроскопов."Микроскоп использует пучок электронов вместо света для изображения белковых ансамблей. Более короткая длина волны электронов, по сравнению со световой, позволила нам визуализировать наш образец с разрешением, близким к атомному, — объясняет еще один автор исследования, структурный биолог Тина Изард (Tina Izard). — Перспективы метода Cryo-EM для достижения прорыва в изучении структур биомолекул огромны"."Это первое в своем роде средство, демонстрирующее множество новых функций и предлагающее путь для разработки лекарств", — говорит первый автор статьи доктор Дипак Патил (Dipak Patil), сотрудник лаборатории Мартемьянова.Авторы видят свою дальнейшую задачу в том, чтобы использовать информацию о структуре рецептора для разработки низкомолекулярных терапевтических средств для борьбы с депрессией. Они уже тестируют несколько возможных подходов, среди них: разрушение двухкомпонентной структуры рецептора, вмешательство в работу комплекса RGS или целенаправленное воздействие на концевые части GPR158 с помощью молекулярных связующих веществ.

https://ria.ru/20211119/migren-1759699726.html

https://ria.ru/20211118/son-1759674997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, депрессия, биология, нейробиология