https://ria.ru/20211119/deportatsiya-1759897048.html

Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили

Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили - РИА Новости, 19.11.2021

Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили

Депортация осужденного в США россиянина Олега Никитина может состояться в начале декабря, ранее ожидалось, что это произойдет в ноябре, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T20:19

2021-11-19T20:19

2021-11-19T20:19

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Депортация осужденного в США россиянина Олега Никитина может состояться в начале декабря, ранее ожидалось, что это произойдет в ноябре, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов."Мы ожидаем, что Олег Никитин будет депортирован в Россию в начале декабря, первоначально мы рассчитывали, что это произойдет в ноябре, но похоже, что из-за бюрократических формальностей это откладывается до декабря", - сказал Тарасов. Он выразил надежду, что Никитин сможет вернуться домой уже "в ближайшем будущем".Суд приговорил Никитина в сентябре к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, которые примерно соответствуют сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.Сейчас россиянин ожидает депортации в центре содержания Стюарт в городе Лампкин в Джорджии недалеко от Атланты.

https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html

https://ria.ru/20210920/yaroshenko-1751020988.html

сша

джорджия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сша, джорджия, алексей тарасов, россия