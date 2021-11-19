https://ria.ru/20211119/deportatsiya-1759897048.html
Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили
Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили - РИА Новости, 19.11.2021
Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили
Депортация осужденного в США россиянина Олега Никитина может состояться в начале декабря, ранее ожидалось, что это произойдет в ноябре, сообщил РИА Новости его... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T20:19
2021-11-19T20:19
2021-11-19T20:19
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Депортация осужденного в США россиянина Олега Никитина может состояться в начале декабря, ранее ожидалось, что это произойдет в ноябре, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Тарасов."Мы ожидаем, что Олег Никитин будет депортирован в Россию в начале декабря, первоначально мы рассчитывали, что это произойдет в ноябре, но похоже, что из-за бюрократических формальностей это откладывается до декабря", - сказал Тарасов. Он выразил надежду, что Никитин сможет вернуться домой уже "в ближайшем будущем".Суд приговорил Никитина в сентябре к двум годам и четырем месяцам тюрьмы, которые примерно соответствуют сроку, который он отбыл в ожидании приговора в американской тюрьме.Никитина обвиняли в том, что он сговорился со своим бизнес-партнером и тремя другими иностранными гражданами купить силовые турбины из США на сумму более чем 17,3 миллиона долларов в обход американских торговых ограничений. Минюст США заявлял, что турбины планировалось использовать для глубоководного бурения в арктических водах.Сейчас россиянин ожидает депортации в центре содержания Стюарт в городе Лампкин в Джорджии недалеко от Атланты.
https://ria.ru/20210720/khaker-1742116701.html
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в мире, сша, джорджия, алексей тарасов, россия
Депортацию осужденного в США россиянина Никитина отложили
Депортацию осужденного в США россиянина Никитина задерживается до декабря - адвокат