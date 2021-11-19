https://ria.ru/20211119/bozhinovich-1759884950.html

Глава МВД Хорватии отказался уходить в отставку из-за решения ЕСПЧ

Глава МВД Хорватии отказался уходить в отставку из-за решения ЕСПЧ - РИА Новости, 19.11.2021

Глава МВД Хорватии отказался уходить в отставку из-за решения ЕСПЧ

Глава МВД Хорватии Давор Божинович отказался уйти в отставку из-за вердикта ЕСПЧ, согласно которому Хорватия должна будет выплатить 40 тысяч евро компенсации... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T19:15

2021-11-19T19:15

2021-11-19T19:15

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БЕЛГРАД, 19 ноя – РИА Новости. Глава МВД Хорватии Давор Божинович отказался уйти в отставку из-за вердикта ЕСПЧ, согласно которому Хорватия должна будет выплатить 40 тысяч евро компенсации семье погибшей в 2017 году девочки-мигрантки из Афганистана.Шестилетняя мигрантка Мадина Хуссини погибла под поездом на рельсах близ границы Хорватии и Сербии 21 ноября 2017 года. Ее семья из двух взрослых и десяти детей после нескольких попыток перешла границу и попала в миграционный центр "Товарник". Там родители девочки сначала подали иск в Конституционный суд Хорватии, который его отклонил, затем в ЕСПЧ. Согласно позиции родных, перед гибелью ребенка хорватские служащие на границе развернули семью, не разрешили подать прошение об убежище и отправили пешком по рельсам назад в Сербию.В четверг судьи в Страсбурге постановили, что власти Хорватии не провели расследование происшествия должным образом, а также, разместив родственников погибшей в миграционном центре, ограничили их свободу передвижения и нарушили Конвенцию о правах человека. Вердикт ЕСПЧ обязывает официальный Загреб выплатить семье Хуссини 40 тысяч евро компенсации и 16,7 тысячи евро судебных издержек."Конечно, я не собираюсь подавать в отставку, потому что мы только читаем текст вердикта. Здесь много что надо внимательно вычитать, а есть и юридические способы (обжалования – ред.), о том, что планируем в связи с этим предпринять, сообщим заблаговременно", - ответил министр внутренних дел на вопрос о вероятности отставки."Не собираюсь вдаваться в конкретные детали, потому что они, возможно, станут частью заявления, которое, возможно, от имени Хорватии подаст наш юридический представитель… Конечно, это трагический случай, потеря человеческой жизни всегда трагична. Между тем, прошу вас не недооценивать положение, в котором оказалась Хорватия и не только она, причем не по своему выбору. Есть группы людей, семьи которых просто решили поменять свое место жительства и прибыть в Европу", - цитирует национальное телевидение главу МВД.Божинович подчеркнул, что в 2015-2016 годах страны Европы показывали желание принять на своей территории мигрантов, "но это больше не так"."Мы встали на позицию, что необходимо препятствовать нелегальному проникновению мигрантов на территорию Хорватии, территорию ЕС, а те, кто считают, что согласно международному праву они могут получить убежище, – пусть подают запрос на границе", - указал хорватский министр.Он также рассказал, что власти Хорватии за два года его мандата задержали 4 тысячи контрабандистов нелегальных мигрантов и провели 22 расследования против сотрудников полиции, которые могли превысить свои полномочия по отношению к мигрантам. По данным главы МВД, ежедневно в Хорватию пытаются нелегально пройти 400-500 человек.Божинович в октябре подтвердил, что неизвестные, которые на распространенном в СМИ видео избивают и издеваются над мигрантами, – сотрудники полиции страны. Ранее появилось журналистское расследование в отношении сразу нескольких европейских стран. В расследовании, в частности, фигурируют видеоматериалы об избиении и насильственном выдворении мигрантов полицией Хорватии на границе с Боснией и Герцеговиной.Ранее МВД Хорватии многократно отвергало обвинения общественных организаций, журналистов и самих мигрантов в издевательствах и насильственном выдворении их с хорватской территории в соседнюю Боснию и Герцеговину. По соцсетям распространялись в последние годы видеозаписи, где хорватские полицейские жестоко обращались с нелегальными мигрантами, красили их краской из баллончиков, заставляли скандировать речевки "Динамо Загреб". Возвращенные силой в БиГ мигранты свидетельствовали о побоях и издевательствах, снимали полученные травмы на фото и видео.

https://ria.ru/20190808/1557302368.html

https://ria.ru/20190831/1558117918.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, хорватия, европа, босния и герцеговина, мвд хорватии