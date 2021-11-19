10:44 19.11.2021 (обновлено: 11:32 19.11.2021)
Главы стран ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб
Главы стран ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб для учета перевозок
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкФлаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
© Sputnik / Владислав Воднев
ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что главы государств ЕАЭС планируют подписать в декабре соглашение о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.
"Достигнут весомый результат работы в одном из ключевых направлений в сфере таможенного регулирования и торговли. Это проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется, что соглашение будет подписано главами наших государств на заседании Высшего евразийского совета в декабре текущего года", - сказал Головченко на заседании Евразийского межправсовета в Ереване в пятницу.
Премьер-министр Белоруссии заявил, что это станет важным шагом в обеспечении в ЕАЭС свободы передвижения товаров и услуг. "Вместе с тем запаздывает решение вопроса по либерализации международных автомобильных перевозок грузов, с которым мы должны были определиться до конца 2021 года", - добавил он.
Головченко также отметил, что проделана большая работа по устранению барьеров и сокращению изъятий и ограничений в торговле в союзе. "Утвержденная в феврале методология квалификации препятствий ощутимо сократила срок рассмотрения обращений государств - членов в ЕЭК по вопросам барьерной тематики, заработал порядок признания барьеров устраненными. Стороны близки к согласованию позиций в отношении порядка взаимодействия государств - членов и комиссии при введении и отмене ограничений во взаимной торговле товарами", - сообщил премьер-министр.
По его словам, есть ожидания, что принятая дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на 2021-2022 годы будет реализована полностью.
Белорусский премьер также выразил надежду, что в установленные сроки будут выполнены все необходимые мероприятия по признанию электронной цифровой подписи и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии.
Он призвал ЕЭК к активизации работы на международном направлении, включая завершение переговоров с Ираном и Египтом по заключению соглашений о зоне свободной торговли, а также по поиску новых потенциальных партнеров. "Ожидаем скорейшего согласования и вынесения на рассмотрение глав государств основных направлений международной деятельности союза на 2022 год", - сказал Головченко.