https://ria.ru/20211119/bomby-1759755230.html

Главы стран ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб

Главы стран ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб - РИА Новости, 19.11.2021

Главы стран ЕАЭС подпишут соглашение о применении навигационных пломб

Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что главы государств ЕАЭС планируют подписать в декабре соглашение о применении в союзе навигационных пломб для... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T10:44

2021-11-19T10:44

2021-11-19T11:32

экономика

евразийский экономический союз

ереван

роман головченко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588549146_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_bd43a131755d70610abcc9848829a61e.jpg

ЕРЕВАН, 19 ноя – РИА Новости. Премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что главы государств ЕАЭС планируют подписать в декабре соглашение о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок."Достигнут весомый результат работы в одном из ключевых направлений в сфере таможенного регулирования и торговли. Это проект соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок. Планируется, что соглашение будет подписано главами наших государств на заседании Высшего евразийского совета в декабре текущего года", - сказал Головченко на заседании Евразийского межправсовета в Ереване в пятницу.Премьер-министр Белоруссии заявил, что это станет важным шагом в обеспечении в ЕАЭС свободы передвижения товаров и услуг. "Вместе с тем запаздывает решение вопроса по либерализации международных автомобильных перевозок грузов, с которым мы должны были определиться до конца 2021 года", - добавил он.Головченко также отметил, что проделана большая работа по устранению барьеров и сокращению изъятий и ограничений в торговле в союзе. "Утвержденная в феврале методология квалификации препятствий ощутимо сократила срок рассмотрения обращений государств - членов в ЕЭК по вопросам барьерной тематики, заработал порядок признания барьеров устраненными. Стороны близки к согласованию позиций в отношении порядка взаимодействия государств - членов и комиссии при введении и отмене ограничений во взаимной торговле товарами", - сообщил премьер-министр.По его словам, есть ожидания, что принятая дорожная карта по устранению изъятий и ограничений на 2021-2022 годы будет реализована полностью.Белорусский премьер также выразил надежду, что в установленные сроки будут выполнены все необходимые мероприятия по признанию электронной цифровой подписи и обеспечению юридической силы электронных документов при трансграничном информационном взаимодействии.Он призвал ЕЭК к активизации работы на международном направлении, включая завершение переговоров с Ираном и Египтом по заключению соглашений о зоне свободной торговли, а также по поиску новых потенциальных партнеров. "Ожидаем скорейшего согласования и вынесения на рассмотрение глав государств основных направлений международной деятельности союза на 2022 год", - сказал Головченко.

https://ria.ru/20211109/venesuela-1758247022.html

https://ria.ru/20211105/mezentsev-1757782485.html

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, евразийский экономический союз, ереван, роман головченко