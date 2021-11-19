https://ria.ru/20211119/biznes-1759859731.html

Абдулганиев: "Упрощенка" для предприятий поможет выводу бизнеса из тени

Абдулганиев: "Упрощенка" для предприятий поможет выводу бизнеса из тени - РИА Новости, 19.11.2021

Абдулганиев: "Упрощенка" для предприятий поможет выводу бизнеса из тени

Упрощенная система налогообложения для микропредприятий в РФ будет способствовать сокращению их издержек и дальнейшему выводу малого и среднего бизнеса из тени, РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

2021-11-19T17:33

республика татарстан

рустам минниханов

михаил мишустин

фарид абдулганиев

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КАЗАНЬ, 19 ноя – РИА Новости. Упрощенная система налогообложения для микропредприятий в РФ будет способствовать сокращению их издержек и дальнейшему выводу малого и среднего бизнеса из тени, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.В Госдуму внесен проект поправок в Налоговый кодекс РФ, который предусматривает введение нового налогового режима для микропредприятий "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Новый налоговый режим в качестве эксперимента заработает с июля 2022 года в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане. Ожидается, что эксперимент по переходу продлится 6 лет. Новый налоговый режим предусматривает в частности обнуление страховых взносов и отказ от необходимости сдачи налоговой отчетности.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что переход микропредприятий в РФ на упрощенную систему налогообложения позволит снизить производственные издержки, а освободившиеся ресурсы направить на собственное развитие. Новшество, по его мнению, также существенно облегчит взаимодействие бизнеса с государством."Опыт Татарстана говорит о востребованности у предпринимателей сервисного подхода, уже опробованного ФНС на самозанятых, что, по нашему мнению, будет способствовать сокращению издержек микропредприятий и дальнейшему выводу МСП из тени", - сказал Абдулганиев, комментируя разработку нового налогового режима для малого бизнеса.Однако при этом он обратил внимание, что микробизнес – это не про налоги, а про занятость населения. "С нашей точки зрения, самое главное, что власти страны в лице налоговой службы понимают это, делая очень важный шаг навстречу ожиданиям этой категории предпринимателей, для которых каждый поход в налоговую – это стресс", - уточнил бизнес-омбудсмен Татарстана.Абдулганиев отметил, что эксперимент пройдет в тех же четырех регионах, в которых ранее запускался "пилот" по самозанятым. По его словам, в 2019 году жители Татарстана одними из первых оценили удобство администрирования налога на профессиональный доход и те возможности, которые он открывает. Только за 10 месяцев этого года самозанятых в Татарстане стало на 54% больше – сейчас их более 164 тысяч.Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что самозанятые являются "стратегическим резервом" для роста татарстанского малого бизнеса. Главное, по его мнению, предоставить им условия развития, в первую очередь – обеспечить сбыт продукции. Большие перспективы в этой области, по его словам, связаны с выходом самозанятых на маркетплейсы.Он напомнил, что по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в марте этого года заработал центр электронной торговли "Маркетплейс.Легко", который оказывает бесплатные для татарстанских предпринимателей услуги по выводу их на маркетплейсы, в том числе по оцифровке товаров и доведения до первых продаж. Только за 10 месяцев этого года количество татарстанских предпринимателей, работающих на маркетплейсах, увеличилось в пять раз, превысив 16 тысяч. Примерно каждый четвертый из них – самозанятый.

https://ria.ru/20211117/tatarstan-1759524088.html

https://ria.ru/20211110/tsekh-1758382124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, михаил мишустин, фарид абдулганиев