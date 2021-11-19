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В Белом доме рассказали об инициативах США по Конвенции о запрете биооружия
В Белом доме рассказали об инициативах США по Конвенции о запрете биооружия - РИА Новости, 19.11.2021
В Белом доме рассказали об инициативах США по Конвенции о запрете биооружия
США хотят укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и представят ряд направленных на это инициатив на предстоящей обзорной конференции, сообщил в... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T23:23
2021-11-19T23:23
в мире
сша
женева (город)
джейк салливан
биологическое оружие
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ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. США хотят укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и представят ряд направленных на это инициатив на предстоящей обзорной конференции, сообщил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.В заявлении, которое распространил Белый дом, он выразил обеспокоенность наличием у отдельных стран программ биологического оружия, а также растущей угрозой "лабораторных инцидентов" с продуктами биотехнологий или сознательного манипулирования ими. Коронавирусную пандемию чиновник назвал "сигналом к пробуждению человечества"."Нас тревожит, что ряд стран все еще сохраняют программы биологических вооружений, а другие державы и негосударственные акторы стремятся к обладанию ими. Поэтому мы полны решимости укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и вдохнуть в нее новую жизнь", - заявил Салливан."Соединенные Штаты будут предлагать немедленные действия на обзорной конференции по ряду практических направлений, которые повысят готовность противостоять биологическим угрозам и пойдут на пользу участникам конвенции", - добавил он.Девятую обзорную конференцию предполагается провести в Женеве не позднее 2021 года. Салливан заявил о необходимости изучить новаторские подходы к обеспечению соблюдения положений документа и повышению транспарентности стран-участниц.
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в мире, сша, женева (город), джейк салливан, биологическое оружие
23:23 19.11.2021
 
В Белом доме рассказали об инициативах США по Конвенции о запрете биооружия

Советник президента Салливан рассказал об инициативах США по Конвенции о запрете биооружия

© AP Photo / Charles DharapakДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя – РИА Новости. США хотят укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и представят ряд направленных на это инициатив на предстоящей обзорной конференции, сообщил в пятницу советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В заявлении, которое распространил Белый дом, он выразил обеспокоенность наличием у отдельных стран программ биологического оружия, а также растущей угрозой "лабораторных инцидентов" с продуктами биотехнологий или сознательного манипулирования ими. Коронавирусную пандемию чиновник назвал "сигналом к пробуждению человечества".
"Нас тревожит, что ряд стран все еще сохраняют программы биологических вооружений, а другие державы и негосударственные акторы стремятся к обладанию ими. Поэтому мы полны решимости укрепить Конвенцию о запрещении биологического оружия и вдохнуть в нее новую жизнь", - заявил Салливан.
"Соединенные Штаты будут предлагать немедленные действия на обзорной конференции по ряду практических направлений, которые повысят готовность противостоять биологическим угрозам и пойдут на пользу участникам конвенции", - добавил он.
Девятую обзорную конференцию предполагается провести в Женеве не позднее 2021 года. Салливан заявил о необходимости изучить новаторские подходы к обеспечению соблюдения положений документа и повышению транспарентности стран-участниц.
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В миреСШАЖенева (город)Джейк Салливанбиологическое оружие
 
 
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