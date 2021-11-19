19:18 19.11.2021 (обновлено: 20:44 19.11.2021)
Минобороны Белоруссии заявило, что Польша подогревает кризис с беженцами
Глава Минобороны Белоруссии Хренин: Польша искусственно подогревает кризис с беженцами
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска "Кузница-Брузги" на польско-белорусской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 ноя - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Польша искусственно нагнетает ситуацию с беженцами, хочет заработать политические дивиденды или преследует финансовые цели.
"Это, я считаю, искусственный кризис. Нагнетается обстановка, особенно сейчас со стороны Польши - на этом (хотят - ред.) заработать свои какие-то дивиденды политические. Может быть, какие-то финансовые преследуют вопросы", - сказал министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира", которое опубликовано на YouTube-канале ведомства..
Хренин подчеркнул, что Белоруссии сложившийся миграционный кризис не выгоден ни в каком плане: ни в экономическом, ни в политическом, ни в военном.
Глава оборонного ведомства предложил задуматься, не пытаются ли через этот кризис путем провокаций втянуть Белоруссию в какой-то конфликт. "В этом плане не нравятся действия польского военного ведомства, которое голословно обвиняет нас, людей военных, что мы участвуем в этом кризисе, чуть ли там не управляем им… Считаем, что мы должны все-таки перейти к консультациям и разговору на эту тему. И мы предлагаем польской стороне это сделать. Но пока не видим с той стороны желания", - сказал Хренин.
"Ну хотят они к вам, ну пустите. Не такое это, кстати, большое число людей, которое хочет перейти и жить у них. Ведь если взять вообще миграционную проблему, которая вокруг Европы создалась, - тысячами с других направлений к ним попадают люди. Они же сами об этом сказали, что примут всех. Ну так принимайте", - добавил Хренин.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
Отношения Минска и Запада резко ухудшились после выборов президента в Белоруссии осенью 2020 года, на которых в шестой раз победил Лукашенко. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции оппозиции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.