17:28 19.11.2021 (обновлено: 17:41 19.11.2021)
Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей
Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей из-за мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений беженцев, размещенных там.
"В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
По информации минздрава, в пятницу врачи скорой медицинской помощи Гродно оказали консультативную медицинскую помощь 80 беженцам. "Пятерым гражданам была оказана на месте медицинская помощь. Двое из них направлены в стационар. После дообследования в условиях больницы ими было принято решение вернуться в центр", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "на сегодняшний день в больницах Гродно находятся на лечении двое мужчин из числа беженцев".
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.