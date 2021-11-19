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Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей

Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей - РИА Новости, 19.11.2021

Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей

Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений беженцев, РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:28

2021-11-19T17:28

2021-11-19T17:41

белоруссия

польша

министерство здравоохранения белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений беженцев, размещенных там."В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.По информации минздрава, в пятницу врачи скорой медицинской помощи Гродно оказали консультативную медицинскую помощь 80 беженцам. "Пятерым гражданам была оказана на месте медицинская помощь. Двое из них направлены в стационар. После дообследования в условиях больницы ими было принято решение вернуться в центр", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "на сегодняшний день в больницах Гродно находятся на лечении двое мужчин из числа беженцев".На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, польша, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии