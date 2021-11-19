Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/belorussiya-1759862167.html
Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей
Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей - РИА Новости, 19.11.2021
Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей
Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений беженцев, РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:28
2021-11-19T17:41
белоруссия
польша
министерство здравоохранения белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759656079_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_9c4ac758bfdb88c03fffda5c425c6fac.jpg
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений беженцев, размещенных там."В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.По информации минздрава, в пятницу врачи скорой медицинской помощи Гродно оказали консультативную медицинскую помощь 80 беженцам. "Пятерым гражданам была оказана на месте медицинская помощь. Двое из них направлены в стационар. После дообследования в условиях больницы ими было принято решение вернуться в центр", - говорится в сообщении.Там отмечается, что "на сегодняшний день в больницах Гродно находятся на лечении двое мужчин из числа беженцев".На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.
https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759656079_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_e0231d1d6617cea591c9d5c1268a0e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия, польша, министерство здравоохранения белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:28 19.11.2021 (обновлено: 17:41 19.11.2021)
 
Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей

Белоруссия увеличила число дежурных бригад скорой у границы с Польшей из-за мигрантов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Беженцы греются у костра в лагере нелегальных мигрантов неподалеку от пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений беженцев, размещенных там.
"В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.
По информации минздрава, в пятницу врачи скорой медицинской помощи Гродно оказали консультативную медицинскую помощь 80 беженцам. "Пятерым гражданам была оказана на месте медицинская помощь. Двое из них направлены в стационар. После дообследования в условиях больницы ими было принято решение вернуться в центр", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что "на сегодняшний день в больницах Гродно находятся на лечении двое мужчин из числа беженцев".
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.
Пункт пропуска Брузги на белорусско-польской границе. - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 17:52Сказано в эфире
"Полусумасшедшие". Кто в Европе против разрешения кризиса с мигрантами?
 
БелоруссияПольшаМинистерство здравоохранения БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге