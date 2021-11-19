https://ria.ru/20211119/baykonur-1759845651.html
Ракету с последним российским модулем для МКС собрали на Байконуре
Ракету с последним российским модулем для МКС собрали на Байконуре - РИА Новости, 19.11.2021
Ракету с последним российским модулем для МКС собрали на Байконуре
Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС "Причал", собрали на... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T16:31
2021-11-19T16:31
2021-11-19T16:31
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС "Причал", собрали на Байконуре, сообщили в "Роскосмосе""На космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" и транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс утром 21 ноября. Запуск запланирован на 24 ноября.Кроме того, корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.Корабль пристыкуется к модулю "Наука" 26 ноября. "Причал" должен стать последним модулем, который Россия введет в состав своего сегмента МКС.Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.На 19 января планируется выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать "Причал" к станции, а 18 марта к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль – "Союз".
https://ria.ru/20211119/kosmos-1759803987.html
https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html
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роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), telegram (приложение), россия
Ракету с последним российским модулем для МКС собрали на Байконуре
Ракету "Союз-2.1б" с последним российским модулем для МКС собрали на Байконуре
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Ракету "Союз-2.1б", которой 24 ноября предстоит вывести на орбиту грузовик "Прогресс" с последним модулем для российского сегмента МКС
"Причал", собрали на Байконуре
, сообщили в "Роскосмосе
"
"На космодроме Байконур завершена общая сборка ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя "Союз-2.1б" и транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram
.
Отмечается, что госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс утром 21 ноября. Запуск запланирован на 24 ноября.
Кроме того, корабль-модуль доставит на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.
Корабль пристыкуется к модулю "Наука" 26 ноября. "Причал" должен стать последним модулем, который Россия
введет в состав своего сегмента МКС.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС 29 июля после восьмисуточного полета. Когда экипаж открыл люк модуля, двигатели "Науки" внепланово включились. Для стабилизации МКС были включены двигатели российского корабля "Прогресс", угрозы экипажу не было.
На 19 января планируется выход в открытый космос, в ходе которого космонавты будут подключать "Причал" к станции, а 18 марта к нему пристыкуется первый пилотируемый корабль – "Союз".