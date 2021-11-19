https://ria.ru/20211119/bayden-1759912705.html
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно - РИА Новости, 19.11.2021
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно
Президент США Джо Байден в своем первом после проведенного в пятницу медицинского обследования общения с журналистами заявил, что его процедура прошла... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:46
2021-11-19T22:46
2021-11-19T22:46
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем первом после проведенного в пятницу медицинского обследования общения с журналистами заявил, что его процедура прошла "прекрасно".Согласно журналистам из пула Белого дома, Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида под Вашингтоном, где в этот день у него состоялся плановый медосмотр. "У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей", - сказал глава государства.Ранее американский лидер уведомил лидеров обеих палат конгресса США о том, что в соответствии с конституцией он временно передаст свои полномочия вице-президенту страны Камале Харрис на период, пока будет находиться под анестезией для прохождения колоноскопии. По итогам медобследования, которое продолжалось менее полутора часов, он объявил, что готов вновь выполнять полномочия главы государства.Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в пятницу американская администрация обнародует отчет о результатах проведенного медобследования Байдена.
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно
Байден заверил журналистов, что его медобследование прошло "прекрасно"