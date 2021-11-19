Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211119/bayden-1759912705.html
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно - РИА Новости, 19.11.2021
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно
Президент США Джо Байден в своем первом после проведенного в пятницу медицинского обследования общения с журналистами заявил, что его процедура прошла... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T22:46
2021-11-19T22:46
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757283420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4de9ff549e45463a9cd5ca06368c57b9.jpg
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем первом после проведенного в пятницу медицинского обследования общения с журналистами заявил, что его процедура прошла "прекрасно".Согласно журналистам из пула Белого дома, Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида под Вашингтоном, где в этот день у него состоялся плановый медосмотр. "У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей", - сказал глава государства.Ранее американский лидер уведомил лидеров обеих палат конгресса США о том, что в соответствии с конституцией он временно передаст свои полномочия вице-президенту страны Камале Харрис на период, пока будет находиться под анестезией для прохождения колоноскопии. По итогам медобследования, которое продолжалось менее полутора часов, он объявил, что готов вновь выполнять полномочия главы государства.Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в пятницу американская администрация обнародует отчет о результатах проведенного медобследования Байдена.
https://ria.ru/20211119/polnomochiya-1759879169.html
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757283420_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2caa4d2f48c08369d7d6245c8c59c639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), джо байден
22:46 19.11.2021
 
Байден сообщил, что медобследование прошло прекрасно

Байден заверил журналистов, что его медобследование прошло "прекрасно"

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© REUTERS / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в своем первом после проведенного в пятницу медицинского обследования общения с журналистами заявил, что его процедура прошла "прекрасно".
Согласно журналистам из пула Белого дома, Байден покинул военный госпиталь Уолтера Рида под Вашингтоном, где в этот день у него состоялся плановый медосмотр. "У меня было прекрасное медобследование и прекрасное голосование в палате представителей", - сказал глава государства.
Ранее американский лидер уведомил лидеров обеих палат конгресса США о том, что в соответствии с конституцией он временно передаст свои полномочия вице-президенту страны Камале Харрис на период, пока будет находиться под анестезией для прохождения колоноскопии. По итогам медобследования, которое продолжалось менее полутора часов, он объявил, что готов вновь выполнять полномочия главы государства.
Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в пятницу американская администрация обнародует отчет о результатах проведенного медобследования Байдена.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
18:44
Бывший дипломат прокомментировал передачу полномочий Байдена вице-премьеру
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгодна
03:15В Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделий
03:08Автоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее время
03:00Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
02:42В США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на Украину
02:35Диетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в день
02:27Трамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подростка
02:23Блинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в Йемене
02:19В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
02:17Автолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холода
02:09WSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского дома
02:08Россиян предупредили о ледяном дожде
02:05Раскрыты подробности пожара, в котором пострадала Хлебникова
02:02В Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цеху
01:37В Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующих
01:35Украинских сирот научили воевать
01:29У Байдена ухудшилась походка и усилился кашель
01:20Личный врач Байдена выдал заключение о его здоровье
01:17Россиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19
01:16В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге
Лента новостейМолния
Эксперт рассказал, когда покупка дешевых продуктов невыгоднаВ Уссурийске потушили пожар на складе пластиковых изделийАвтоэксперты рассказали, как безопасно водить в зимнее времяЮрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков водыВ США предложили ввести санкции против РФ в случае "вторжения" на УкраинуДиетолог рассказала, что будет, если съедать пару яблок в деньТрамп поздравил оправданного по делу о двух убийствах подросткаБлинкен потребовал освободить местных сотрудников посольства США в ЙеменеВ Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасностиАвтолюбителям рассказали о способах прогрева машины в холодаWSJ: иранские хакеры проникли в системы американского издательского домаРоссиян предупредили о ледяном дождеРаскрыты подробности пожара, в котором пострадала ХлебниковаВ Екатеринбурге локализовали пожар в деревообрабатывающем цехуВ Нидерландах из-за выстрелов полиции пострадали несколько протестующихУкраинских сирот научили воеватьУ Байдена ухудшилась походка и усилился кашельЛичный врач Байдена выдал заключение о его здоровьеРоссиянам назвали, что стоит проверить после выздоровления от COVID-19В Нидерландах полиция произвела предупредительные выстрелы на митинге