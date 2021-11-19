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Блинкен заявил, что Байден проведет саммит с лидерами стран Африки
Блинкен заявил, что Байден проведет саммит с лидерами стран Африки - РИА Новости, 19.11.2021
Блинкен заявил, что Байден проведет саммит с лидерами стран Африки
Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет саммит с африканскими лидерами, чтобы укрепить сотрудничество с континентом, заявил госсекретарь США Энтони... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T12:38
2021-11-19T12:38
2021-11-19T12:38
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Джо Байден проведет саммит с африканскими лидерами, чтобы укрепить сотрудничество с континентом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."В качестве знака нашей приверженности партнерству на всем континенте президент Байден намеревается провести саммит лидеров США-Африка, чтобы стимулировать дипломатию на высоком уровне и взаимодействие, что может изменить отношения и сделать возможным эффективное сотрудничество", - приводит агентство Франс Пресс слова Блинкена, который находится с визитом в столице Нигерии Абудже.Блинкен на этой неделе совершает турне по странам Африки.
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в мире, сша, абуджа, африка, джо байден, энтони блинкен
Блинкен заявил, что Байден проведет саммит с лидерами стран Африки
Блинкен заявил, что Байден проведет саммит для укрепления сотрудничества с Африкой