https://ria.ru/20211119/aviatsiya-1759810749.html

Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном

Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном - РИА Новости, 19.11.2021

Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T14:20

2021-11-19T14:20

2021-11-19T14:20

безопасность

китай

сергей шойгу

владимир путин

дмитрий песков

воздушно-космические силы россии

восточно-китайское море

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.Соответствующий доклад руководитель Минобороны сделал на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС, добавил Песков.Продолжительность полета составила более 10 часов."Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", - сказал Песков."Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил он.

https://ria.ru/20211113/samolety-1758911567.html

https://ria.ru/20211023/vmf-1755915265.html

китай

восточно-китайское море

россия

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безопасность, китай, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, восточно-китайское море, россия