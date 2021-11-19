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Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном - РИА Новости, 19.11.2021
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T14:20
2021-11-19T14:20
2021-11-19T14:20
безопасность
китай
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
воздушно-космические силы россии
восточно-китайское море
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента РФ Владимира Путина об успешном выполнении задач в ходе совместного воздушного патрулирования самолетами дальней авиации ВКС России и военной авиации Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.Соответствующий доклад руководитель Минобороны сделал на совещании президента с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали F-16 и F-15 японских ВВС, добавил Песков.Продолжительность полета составила более 10 часов."Согласно докладу, самолет Су-35С российских ВКС обеспечил истребительское сопровождение стратегических бомбардировщиков. Управление самолетами в воздухе осуществлялось с самолета радиолокационного дозора и наведения А-50У", - сказал Песков."Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Каких-либо нарушений воздушного пространства иностранных государств не было", - отметил он.
https://ria.ru/20211113/samolety-1758911567.html
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безопасность, китай, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, воздушно-космические силы россии, восточно-китайское море, россия
Российские и китайские самолеты провели патрулирование над Тихим океаном
Шойгу доложил Путину об успешном авиапатрулировании России и Китая над Тихим океаном