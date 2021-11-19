https://ria.ru/20211119/agressiya-1759868098.html
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии - РИА Новости, 19.11.2021
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии
Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:49
2021-11-19T17:49
2021-11-19T17:49
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758008132_530:548:3198:2048_1920x0_80_0_0_eb9be0f00ef16d36986142ff2593dfe1.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ."В этом году ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", подведомственный Минобрнауки России, в рамках государственного задания разработал методику проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи", - говорится в сообщении.Как сообщает министерство, в настоящее время эта методика проходит обсуждение в экспертном сообществе. По итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.
https://ria.ru/20210519/degeroizatsiya-1732980410.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758008132_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_4bfb8b1c8c3a343b0739c9730ff6c991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии
Минобрнауки: разработана методика для изучения склонности учеников к насилию и агрессии