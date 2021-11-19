https://ria.ru/20211119/agressiya-1759868098.html

В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии

В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии - РИА Новости, 19.11.2021

В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии

Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T17:49

2021-11-19T17:49

2021-11-19T17:49

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/08/1758008132_530:548:3198:2048_1920x0_80_0_0_eb9be0f00ef16d36986142ff2593dfe1.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ."В этом году ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", подведомственный Минобрнауки России, в рамках государственного задания разработал методику проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи", - говорится в сообщении.Как сообщает министерство, в настоящее время эта методика проходит обсуждение в экспертном сообществе. По итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.

https://ria.ru/20210519/degeroizatsiya-1732980410.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия