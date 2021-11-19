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В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии - РИА Новости, 19.11.2021
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии
Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T17:49
2021-11-19T17:49
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ."В этом году ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", подведомственный Минобрнауки России, в рамках государственного задания разработал методику проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи", - говорится в сообщении.Как сообщает министерство, в настоящее время эта методика проходит обсуждение в экспертном сообществе. По итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.
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министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), россия
17:49 19.11.2021
 
В России разработали методику изучения склонности школьников к агрессии

Минобрнауки: разработана методика для изучения склонности учеников к насилию и агрессии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУченица школы
Ученица школы - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Пятигорский государственный университет разработал методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.
"В этом году ФГБОУ ВО "Пятигорский государственный университет", подведомственный Минобрнауки России, в рамках государственного задания разработал методику проведения в образовательных организациях комплексных социологических исследований, психолого-педагогических мероприятий, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям, выявление предпосылок для формирования и развития молодежных субкультур, а также исследования причин, условий и факторов, влияющих на радикализацию молодежи", - говорится в сообщении.
Как сообщает министерство, в настоящее время эта методика проходит обсуждение в экспертном сообществе. По итогам она будет направлена в правительственную комиссию по профилактике правонарушений и межведомственную комиссию по противодействию экстремизму в РФ.
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