https://ria.ru/20211119/aeroflot-1759850229.html

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах - РИА Новости, 19.11.2021

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на внутренних и международных рейсах

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в... РИА Новости, 19.11.2021

2021-11-19T16:45

2021-11-19T16:45

2021-11-19T17:55

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних и международных направлениях из-за роста стоимости керосина в 2021 году, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова."Аэрофлот" с 22 ноября увеличит топливный сбор на внутренних направлениях на 550 рублей (до 2200 рублей) и на международных линиях на 10 евро (до 30 евро). Это вынужденное решение, оно продиктовано существенным ростом стоимости керосина в 2021 году", - сказала Спивакова."В третьем квартале 2021 года цена уже более чем на 50% превышала значение 2020 года, а с октября превышала 50 тысяч рублей за тонну. Текущие цены - исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее", - добавила она.

https://ria.ru/20211119/bilety-1759743685.html

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