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Аэрофлот открыл регулярные полеты в Канкун
Аэрофлот открыл регулярные полеты в Канкун - РИА Новости, 19.11.2021
Аэрофлот открыл регулярные полеты в Канкун
Аэрофлот 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам,... РИА Новости, 19.11.2021
2021-11-19T13:52
2021-11-19T13:52
аэрофлот
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Аэрофлот 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяжённый в маршрутной сети Аэрофлота.Полёты будут осуществляться на современном широкофюзеляжном самолёте Airbus A350, салон которого выполнен в трёхклассной компоновке: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). Новейший в парке Аэрофлота дальнемагистральный лайнер оснащён удобными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений и бортовым Wi-Fi. Менее шумные двигатели нового поколения, инновационные системы адаптивного освещения салона и увлажнения воздуха сделают многочасовой перелёт максимально комфортным.По сложившейся традиции первый рейс по новому направлению Аэрофлота прошёл в праздничной атмосфере. Пассажиров первого рейса в Мексику ожидало множество приятных сюрпризов. Регистрация в Терминале С проходила на специально выделенных стойках под музыкальное представление артистов в национальных мексиканских костюмах. Все желающие сделали фото на память в тематической фотозоне. При посадке на самолёт каждый путешественник получил набор сувениров. В полёте пассажирам всех классов обслуживания предложили приветственные коктейли. После посадки в Канкуне самолёт Аэрофлота встретили водяной аркой.Канкун — крупный курортный город на полуострове Юкатан, омываемый водами Карибского моря. Благодаря мягкому морскому климату отдыхать здесь можно круглый год. Курорт славится белоснежными пляжами, отелями, ресторанами и ночными заведениями. В непосредственной близости от Канкуна туристы могут увидеть артефакты цивилизации майя: города, храмы и пирамиды. В их числе — Пирамида Кукулькан, седьмое чудо света, которое находится на руинах древнего города Чичен-Ица.Для въезда в Мексику гражданам России не нужны справки о вакцинации и результаты тестов ПЦР. Путешественникам необходимо предъявить по прилёту электронное разрешение на въезд и анкету, которые оформляются онлайн.АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain &amp; Company.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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аэрофлот, пресс-релизы
13:52 19.11.2021
 

Аэрофлот открыл регулярные полеты в Канкун

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтюардесса авиакомпании "Аэрофлот"
Стюардесса авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Аэрофлот 18 ноября начал регулярные полёты в Канкун (Мексика). Рейсы SU0158/0159 Москва — Канкун — Москва будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. На данный момент рейс между Россией и Мексикой — самый протяжённый в маршрутной сети Аэрофлота.
Полёты будут осуществляться на современном широкофюзеляжном самолёте Airbus A350, салон которого выполнен в трёхклассной компоновке: Бизнес (28 мест), Комфорт (24 места) и Эконом (264 места). Новейший в парке Аэрофлота дальнемагистральный лайнер оснащён удобными эргономичными креслами, современной мультимедийной системой развлечений и бортовым Wi-Fi. Менее шумные двигатели нового поколения, инновационные системы адаптивного освещения салона и увлажнения воздуха сделают многочасовой перелёт максимально комфортным.
По сложившейся традиции первый рейс по новому направлению Аэрофлота прошёл в праздничной атмосфере. Пассажиров первого рейса в Мексику ожидало множество приятных сюрпризов. Регистрация в Терминале С проходила на специально выделенных стойках под музыкальное представление артистов в национальных мексиканских костюмах. Все желающие сделали фото на память в тематической фотозоне. При посадке на самолёт каждый путешественник получил набор сувениров. В полёте пассажирам всех классов обслуживания предложили приветственные коктейли. После посадки в Канкуне самолёт Аэрофлота встретили водяной аркой.
Канкун — крупный курортный город на полуострове Юкатан, омываемый водами Карибского моря. Благодаря мягкому морскому климату отдыхать здесь можно круглый год. Курорт славится белоснежными пляжами, отелями, ресторанами и ночными заведениями. В непосредственной близости от Канкуна туристы могут увидеть артефакты цивилизации майя: города, храмы и пирамиды. В их числе — Пирамида Кукулькан, седьмое чудо света, которое находится на руинах древнего города Чичен-Ица.
Для въезда в Мексику гражданам России не нужны справки о вакцинации и результаты тестов ПЦР. Путешественникам необходимо предъявить по прилёту электронное разрешение на въезд и анкету, которые оформляются онлайн.
АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.
Аэрофлот в 2020 году перевёз 14,6 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 30,2 млн.
Аэрофлот признан самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.
Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, девять раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также обладает рейтингом "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.
Аэрофлот признан сильнейшим авиационным брендом 2021 года в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвёртое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
АэрофлотПресс-релизы
 
 
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