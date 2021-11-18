https://ria.ru/20211118/zhest-1759713008.html

Депутату, показавшему неприличный жест Зеленскому, избрали меру пресечения

Депутату, показавшему неприличный жест Зеленскому, избрали меру пресечения - РИА Новости, 18.11.2021

Депутату, показавшему неприличный жест Зеленскому, избрали меру пресечения

Печерский районный суд Киева отказался отправлять под круглосуточный домашний арест внефракционного депутата Верховной рады Украины Гео Лероса, показавшего... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T20:39

2021-11-18T20:39

2021-11-18T21:03

в мире

киев

владимир зеленский

верховная рада украины

андрей ермак

руслан стефанчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122418_0:135:2893:1762_1920x0_80_0_0_a19d7ccfba04aa1f234908fd0f7e3982.jpg

КИЕВ, 18 ноя - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отказался отправлять под круглосуточный домашний арест внефракционного депутата Верховной рады Украины Гео Лероса, показавшего неприличный жест президенту Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку, избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.Ранее Лерос, выступая в Раде, начал оскорблять Ермака и Зеленского. Спикер Рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание, после чего попросил выключить микрофон. После этого депутат показал непристойный жест в сторону сидевших в зале Зеленского и Ермака. По данным государственного бюро расследований, Леросу сообщили о подозрении."О применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Лероса Гео Багратовича в удовлетворении ходатайства отказать. Применить к подозреваемому Леросу Гео Багратовичу 89-го года рождения меру пресечения в виде личного обязательства на срок на два месяца… и обязать прибывать по вызову к следователю, прокурору, суду, сдать на хранение паспорт для выезда за пределы Украины", - цитирует судью агентство УНН.

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, андрей ермак, руслан стефанчук