https://ria.ru/20211118/zaklyuchennye-1759608221.html

Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных

Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных - РИА Новости, 18.11.2021

Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных

РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T12:28

2021-11-18T12:28

2021-11-18T12:28

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр калашников

россия

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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.По его словам, это результат совершенствования уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы."По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы – ред.) содержалось 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году", - пояснил Калашников.Традиционно мировым лидером по количеству заключенных являются США - порядка двух миллионов человек

https://ria.ru/20211118/usloviya-1759606431.html

россия

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2021

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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия