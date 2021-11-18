https://ria.ru/20211118/zaklyuchennye-1759608221.html
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных - РИА Новости, 18.11.2021
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных
РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:28
2021-11-18T12:28
2021-11-18T12:28
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр калашников
россия
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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.По его словам, это результат совершенствования уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы."По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы – ред.) содержалось 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году", - пояснил Калашников.Традиционно мировым лидером по количеству заключенных являются США - порядка двух миллионов человек
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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных
Россия занимает четвертое место в мире по общему числу заключенных, на первом месте — США