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Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных - РИА Новости, 18.11.2021
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных
РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T12:28
2021-11-18T12:28
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр калашников
россия
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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.По его словам, это результат совершенствования уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы."По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы – ред.) содержалось 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году", - пояснил Калашников.Традиционно мировым лидером по количеству заключенных являются США - порядка двух миллионов человек
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общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр калашников, россия
12:28 18.11.2021
 
Россия занимает четвертое место в мире по числу заключенных

Россия занимает четвертое место в мире по общему числу заключенных, на первом месте — США

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РЯЗАНЬ, 18 ноя - РИА Новости. РФ занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных, а по относительному – 26-е, сообщил директор ФСИН России Александр Калашников на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.
"В мировом рейтинге Российская Федерация сместилась на 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения. А по общему количеству заключенных - на четвертое место", - сказал Калашников.
По его словам, это результат совершенствования уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.
"По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УИС (уголовно-исполнительной системы – ред.) содержалось 482 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тысячу меньше, чем в 2010 году", - пояснил Калашников.
Традиционно мировым лидером по количеству заключенных являются США - порядка двух миллионов человек
Александр Калашников - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
Вчера, 12:15
Глава ФСИН заявил об улучшении условий содержания заключенных
 
ОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр КалашниковРоссия
 
 
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