В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*
Силовики задержали в Астраханской области трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали трех предполагаемых руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, трое подозреваемых с весны 2018 года и по настоящее время являлись "старейшинами" и фактическими руководили религиозной организацией "Свидетелей Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска. Они продолжили организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду, вербовали местных жителей и собирали деньги под видом пожертвований.
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Для конспирации они использовали видеоконференцсвязь. Данный факт был выявлен сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Силовики провели у них в домах 16 обысков, изъяв экстремистскую литературу, телефоны и компьютеры. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации". "Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
В октябре текущего года суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем иеговистам, которые являлись "старейшинами" организации в Астрахани и руководили ею с июля 2017 года по июнь 2020 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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