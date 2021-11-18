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В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*
В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 18.11.2021
В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*
Правоохранители задержали трех предполагаемых руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Ахтубинского района и... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T13:35
2021-11-18T13:35
происшествия
астраханская область
ахтубинский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
свидетели иеговы
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали трех предполагаемых руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, трое подозреваемых с весны 2018 года и по настоящее время являлись "старейшинами" и фактическими руководили религиозной организацией "Свидетелей Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска. Они продолжили организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду, вербовали местных жителей и собирали деньги под видом пожертвований.Для конспирации они использовали видеоконференцсвязь. Данный факт был выявлен сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Силовики провели у них в домах 16 обысков, изъяв экстремистскую литературу, телефоны и компьютеры. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации". "Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.В октябре текущего года суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем иеговистам, которые являлись "старейшинами" организации в Астрахани и руководили ею с июля 2017 года по июнь 2020 года.*Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html
https://ria.ru/20210826/sk-1747345196.html
астраханская область
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происшествия, астраханская область, ахтубинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, россия
13:35 18.11.2021
 
В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*

Силовики задержали в Астраханской области трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали трех предполагаемых руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.
По версии следствия, трое подозреваемых с весны 2018 года и по настоящее время являлись "старейшинами" и фактическими руководили религиозной организацией "Свидетелей Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска. Они продолжили организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду, вербовали местных жителей и собирали деньги под видом пожертвований.
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 15:11
ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы"* в Крыму
Для конспирации они использовали видеоконференцсвязь. Данный факт был выявлен сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Силовики провели у них в домах 16 обысков, изъяв экстремистскую литературу, телефоны и компьютеры. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации". "Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
В октябре текущего года суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем иеговистам, которые являлись "старейшинами" организации в Астрахани и руководили ею с июля 2017 года по июнь 2020 года.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 14:17
В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
 
ПроисшествияАстраханская областьАхтубинский районФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Свидетели ИеговыРоссия
 
 
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