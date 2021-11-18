https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759625229.html

В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*

В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 18.11.2021

В Астраханской области задержали трех старейшин "Свидетелей Иеговы"*

Правоохранители задержали трех предполагаемых руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Ахтубинского района и... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T13:35

2021-11-18T13:35

2021-11-18T13:35

происшествия

астраханская область

ахтубинский район

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

свидетели иеговы

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя – РИА Новости. Правоохранители задержали трех предполагаемых руководителей запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска Астраханской области, сообщает СУСК России по региону.По версии следствия, трое подозреваемых с весны 2018 года и по настоящее время являлись "старейшинами" и фактическими руководили религиозной организацией "Свидетелей Иеговы"* на территории Ахтубинского района и города Знаменска. Они продолжили организовывать собрания, зная о запрете деятельности организации, вели пропаганду, вербовали местных жителей и собирали деньги под видом пожертвований.Для конспирации они использовали видеоконференцсвязь. Данный факт был выявлен сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области. Силовики провели у них в домах 16 обысков, изъяв экстремистскую литературу, телефоны и компьютеры. Уголовное дело возбуждено по статье "Организация деятельности экстремистской организации". "Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.В октябре текущего года суд в Астраханской области назначил от 3,5 до 8 лет колонии четырем иеговистам, которые являлись "старейшинами" организации в Астрахани и руководили ею с июля 2017 года по июнь 2020 года.*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210810/svideteli-1745196647.html

https://ria.ru/20210826/sk-1747345196.html

астраханская область

ахтубинский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, ахтубинский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), свидетели иеговы, россия