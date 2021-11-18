https://ria.ru/20211118/yugra-1759685660.html

В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений

В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений - РИА Новости, 18.11.2021

В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений

Восемь удаленных поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа были обеспечены интернетом в течение текущего года, сообщил глава района... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T17:48

2021-11-18T17:48

2021-11-18T17:48

ханты-мансийский автономный округ

общество

технологии

сургутский район

ростелеком

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемь удаленных поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа были обеспечены интернетом в течение текущего года, сообщил глава района Андрей Трубецкой."В 2021 году произведен ввод в эксплуатацию оптоволоконной сети в семи удаленных поселениях района – Сайгатина, Сытомино, Лямино, Угут, Каюкова, Локосово, Тром-Аган. Самым отдаленным поселением на территории Сургутского района, где появился высокоскоростной интернет, стала деревня Каюкова, в которой специалисты "Ростелекома" построили оптоволоконную сеть протяженностью свыше 170 километров. Сейчас жителям деревни доступен интернет на скорости до 10 мегабит в секунду", - сказал Трубецкой в ходе телемоста об устранении цифрового неравенства в Югре.Глава района добавил, что за прошлый 2020 год специалистами "Ростелекома" была также построена и введена оптоволоконная линия в поселки Нижнесортымский и Высокий Мыс. Сейчас, по его словам, остается не обеспеченным оптоволокном из крупных населенных пунктов деревня Русскинская с населением свыше полутора тысяч человек, а также восемь малонаселенных поселков и деревень с численностью населения до ста человек.Как подчеркнул Трубецкой, в настоящее время все 39 соцобъектов района обеспечены качественным доступом в интернет. Работы по устранению цифрового неравенства велись в тесном взаимодействии с департаментом информационных технологий Югры.

https://ria.ru/20211113/traty-1758880407.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, сургутский район, ростелеком, ханты-мансийский автономный округ