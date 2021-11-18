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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211118/yugra-1759685660.html
В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений
В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений - РИА Новости, 18.11.2021
В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений
Восемь удаленных поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа были обеспечены интернетом в течение текущего года, сообщил глава района... РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T17:48
2021-11-18T17:48
ханты-мансийский автономный округ
общество
технологии
сургутский район
ростелеком
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемь удаленных поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа были обеспечены интернетом в течение текущего года, сообщил глава района Андрей Трубецкой."В 2021 году произведен ввод в эксплуатацию оптоволоконной сети в семи удаленных поселениях района – Сайгатина, Сытомино, Лямино, Угут, Каюкова, Локосово, Тром-Аган. Самым отдаленным поселением на территории Сургутского района, где появился высокоскоростной интернет, стала деревня Каюкова, в которой специалисты "Ростелекома" построили оптоволоконную сеть протяженностью свыше 170 километров. Сейчас жителям деревни доступен интернет на скорости до 10 мегабит в секунду", - сказал Трубецкой в ходе телемоста об устранении цифрового неравенства в Югре.Глава района добавил, что за прошлый 2020 год специалистами "Ростелекома" была также построена и введена оптоволоконная линия в поселки Нижнесортымский и Высокий Мыс. Сейчас, по его словам, остается не обеспеченным оптоволокном из крупных населенных пунктов деревня Русскинская с населением свыше полутора тысяч человек, а также восемь малонаселенных поселков и деревень с численностью населения до ста человек.Как подчеркнул Трубецкой, в настоящее время все 39 соцобъектов района обеспечены качественным доступом в интернет. Работы по устранению цифрового неравенства велись в тесном взаимодействии с департаментом информационных технологий Югры.
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общество, технологии, сургутский район, ростелеком, ханты-мансийский автономный округ
17:48 18.11.2021
 
В Сургутском районе Югры обеспечили интернетом восемь удаленных поселений

Власти Сургутского района Югры за год обеспечили интернетом восемь удаленных поселений

© Fotolia / Piotr AdamowiczWi-fi роутер. Архивное фото
Wi-fi роутер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Fotolia / Piotr Adamowicz
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Восемь удаленных поселений Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа были обеспечены интернетом в течение текущего года, сообщил глава района Андрей Трубецкой.
"В 2021 году произведен ввод в эксплуатацию оптоволоконной сети в семи удаленных поселениях района – Сайгатина, Сытомино, Лямино, Угут, Каюкова, Локосово, Тром-Аган. Самым отдаленным поселением на территории Сургутского района, где появился высокоскоростной интернет, стала деревня Каюкова, в которой специалисты "Ростелекома" построили оптоволоконную сеть протяженностью свыше 170 километров. Сейчас жителям деревни доступен интернет на скорости до 10 мегабит в секунду", - сказал Трубецкой в ходе телемоста об устранении цифрового неравенства в Югре.
Глава района добавил, что за прошлый 2020 год специалистами "Ростелекома" была также построена и введена оптоволоконная линия в поселки Нижнесортымский и Высокий Мыс. Сейчас, по его словам, остается не обеспеченным оптоволокном из крупных населенных пунктов деревня Русскинская с населением свыше полутора тысяч человек, а также восемь малонаселенных поселков и деревень с численностью населения до ста человек.
Как подчеркнул Трубецкой, в настоящее время все 39 соцобъектов района обеспечены качественным доступом в интернет. Работы по устранению цифрового неравенства велись в тесном взаимодействии с департаментом информационных технологий Югры.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругОбществоТехнологииСургутский районРостелекомХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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