https://ria.ru/20211118/yagody-1759567627.html

В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами

В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами - РИА Новости, 18.11.2021

В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами

В Томской области полицейские нашли и спасли 50-летнего рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T07:27

2021-11-18T07:27

2021-11-18T11:44

происшествия

томская область

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя — РИА Новости. В Томской области полицейские нашли и спасли 50-летнего рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге, сообщает региональный главк МВД.По его данным, отдел полиции по Верхнекетскому району получил сообщение об исчезновении человека 14 ноября. Как выяснилось, днем 10 ноября работник из вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от Белого Яра, ушел на охоту и не вернулся.Двое полицейских отправились на поиски. Вахтовики указали направление, в котором ушел их товарищ, те добрались на снегоходе до болотистой местности, а дальше пошли пешком.Он рассказал, что заблудился в тайге, подвернул ногу и не мог передвигаться. Он ждал помощи пять дней, питался мерзлыми ягодами и пил воду из ручья.Полицейские накормили и напоили пострадавшего, а затем помогли ему добраться до снегохода и вывезли к вахтовому поселку. Мужчина выразил сотрудникам полиции признательность за спасение жизни и оказанную помощь.

https://ria.ru/20211105/devushki-1757770176.html

https://ria.ru/20210928/soldat-1752199527.html

томская область

верхнекетский район

новосибирск

белый яр

россия

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происшествия, томская область, верхнекетский район, новосибирск, белый яр, россия