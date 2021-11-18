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Хорошие новости
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В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами
В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами - РИА Новости, 18.11.2021
В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами
В Томской области полицейские нашли и спасли 50-летнего рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге, сообщает региональный главк МВД. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T07:27
2021-11-18T11:44
происшествия
томская область
верхнекетский район
новосибирск
белый яр
россия
хорошие новости
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НОВОСИБИРСК, 18 ноя — РИА Новости. В Томской области полицейские нашли и спасли 50-летнего рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге, сообщает региональный главк МВД.По его данным, отдел полиции по Верхнекетскому району получил сообщение об исчезновении человека 14 ноября. Как выяснилось, днем 10 ноября работник из вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от Белого Яра, ушел на охоту и не вернулся.Двое полицейских отправились на поиски. Вахтовики указали направление, в котором ушел их товарищ, те добрались на снегоходе до болотистой местности, а дальше пошли пешком.Он рассказал, что заблудился в тайге, подвернул ногу и не мог передвигаться. Он ждал помощи пять дней, питался мерзлыми ягодами и пил воду из ручья.Полицейские накормили и напоили пострадавшего, а затем помогли ему добраться до снегохода и вывезли к вахтовому поселку. Мужчина выразил сотрудникам полиции признательность за спасение жизни и оказанную помощь.
https://ria.ru/20211105/devushki-1757770176.html
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томская область
верхнекетский район
новосибирск
белый яр
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происшествия, томская область, верхнекетский район, новосибирск, белый яр, россия
07:27 18.11.2021 (обновлено: 11:44 18.11.2021)
 
В томской тайге спасли вахтовика, который пять дней питался ягодами

Полиция в томской тайге спасла заблудившегося вахтовика, который пять дней питался ягодами

© Фото : УМВД России по Томской областиСотрудники полиции Томской области и найденный житель поселка Белый Яр
Сотрудники полиции Томской области и найденный житель поселка Белый Яр - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
© Фото : УМВД России по Томской области
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НОВОСИБИРСК, 18 ноя — РИА Новости. В Томской области полицейские нашли и спасли 50-летнего рабочего-вахтовика, заблудившегося в тайге, сообщает региональный главк МВД.
По его данным, отдел полиции по Верхнекетскому району получил сообщение об исчезновении человека 14 ноября. Как выяснилось, днем 10 ноября работник из вахтового поселка, расположенного в 200 километрах от Белого Яра, ушел на охоту и не вернулся.
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Двое полицейских отправились на поиски. Вахтовики указали направление, в котором ушел их товарищ, те добрались на снегоходе до болотистой местности, а дальше пошли пешком.

"Двигаясь в сторону предполагаемого маршрута охотника, в ходе длительных поисковых мероприятий сотрудники полиции обнаружили присыпанные снегом следы обуви, которые помогли двигаться в верном направлении. Спустя несколько часов полицейским удалось установить местонахождение пропавшего в семи километрах от вахтового поселка. Мужчина прятался от ветра возле лежащего на земле дерева и грелся у костра", — говорится в сообщении.

Он рассказал, что заблудился в тайге, подвернул ногу и не мог передвигаться. Он ждал помощи пять дней, питался мерзлыми ягодами и пил воду из ручья.
Полицейские накормили и напоили пострадавшего, а затем помогли ему добраться до снегохода и вывезли к вахтовому поселку. Мужчина выразил сотрудникам полиции признательность за спасение жизни и оказанную помощь.
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