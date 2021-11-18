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Путин рассказал о росте соцвыплат россиянам
Путин рассказал о росте соцвыплат россиянам - РИА Новости, 18.11.2021
Путин рассказал о росте соцвыплат россиянам
Социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2021
2021-11-18T18:43
2021-11-18T18:43
2021-11-18T18:53
общество
владимир путин
россия
мрот
социальные выплаты
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Социальные выплаты россиян вырастут на фоне повышения прожиточного минимума, заявил президент РФ Владимир Путин.Президент предложил на 2022 год увеличить прожиточный минимум на 8,6%, до 12 654 рублей."На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, этих пособий, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", - сказал Путин на совещании.
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общество, владимир путин, россия, мрот, социальные выплаты
18:43 18.11.2021 (обновлено: 18:53 18.11.2021)
Путин рассказал о росте соцвыплат россиянам
Путин: соцвыплаты россиянам вырастут на фоне повышения прожиточного минимума